Nachwuchsförderpreis der Frauen in der Immobilienwirtschaft

Bild: Frauen in der Immobilienwirtschaft e.V. v.l.: Sandra Döppel, Stephanie Röckelein und Elisabeth Beusker Universität Stuttgart

Erstmals wurde auf der Expo Real in München in diesem Jahr der Nachwuchsförderpreis des Vereins Frauen in der Immobilienwirtschaft verliehen. Ausgezeichnet wurden mit jeweils 1.250 Euro drei Preisträgerinnen für hervorragende Studienarbeiten (Master, Bachelor und Dissertation).