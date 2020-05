Die Expo Real ist "die" Messe für Immobilien und Investitionen in Europa. Sie findet seit 1998 jährlich Anfang Oktober in München statt. So soll es auch im Corona-Jahr sein. Ab September sind in Bayern Messen wieder erlaubt, doch schon trudeln die ersten Absagen ein. Das Thema sorgt auch in der Redaktion für Diskussionen.

Eigentlich sind die Weichen für die Expo Real vom 5. bis 7. Oktober in München gestellt: Die Regierung in Bayern hat grünes Licht gegeben – ab dem 1. September darf es offiziell wieder losgehen mit dem Live-Netzwerken.

Die Messe München als Veranstalter und die Aussteller könnten damit planen und hätten nun gute vier Monate Zeit, sich vorzubereiten, auch auf Corona-Maßnahmen wie Sicherheitsabstände und Hygienestandards. "Die Messe München setzt gerade in Zusammenarbeit mit dem Freistaat Bayern ein passgenaues Schutz- und Hygienekonzept auf, welches uns in die Lage versetzt, die Expo Real auch in Zeiten von Covid-19 erfolgreich durchzuführen", heißt es von Veranstalterseite. Das Infektionsrisiko will man etwa mit Einbahnstraßen oder klinkenlosen Türen und Ähnlichem in den Griff bekommen. Ein Corona-Konzeptpapier haben die potenziellen Aussteller – vom Projektentwickler über den Immobilienberater und Corporate Real Estate Manager bis hin zu Wirtschaftsregionen ist alles dabei – bereits per Post bekommen.

Expo Real 2020: Namhafte Aussteller sagen ab

Doch immer mehr Aussteller sagen jetzt ab, und das nach einem Rekord von 2.190 Ausstellern bei der Expo-Real-Ausgabe 2019. Die Macher sind noch optimistisch, dass es beim Oktober-Termin bleibt. Man wolle im Augenblick keine Wasserstandsmeldungen abgeben, "da sich die Situation laufend ändert und nahezu täglich neu bewertet werden muss", teilte eine Sprecherin auf Anfrage mit. Voraussichtlich Mitte Juni soll eine endgültige Entscheidung fallen. Das könnte für viele Teilnehmer insbesondere Aussteller zu spät sein.

"Für uns bestehen zwei entscheidende Gründe, warum wir in diesem Jahr nicht teilnehmen: Wir wollen nicht auf Zeit spielen, sondern auch im Sinne einer vertrauensvollen Zusammenarbeit belastbare Fakten schaffen", begründet zum Beispiel Dr. Marc Weinstock, geschäftsführender Gesellschafter der DSK-BIG Projekt- und Stadtentwicklung, die Absage. Der zweite Grund dafür liege im Vorgehen des Unternehmens während der Pandemie: "Wir können uns eine erfolgreiche und unbeschwerte Messe in der Größenordnung unter den aktuellen Rahmenbedingungen nicht vorstellen und möchten zudem niemanden einem vermeidbaren Risiko aussetzen", so Weinstock.

Ein weiterer großer Player, der die Reißleine schon gezogen hat, ist die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte Wohnstadt mit ihrem Startup-Accelerator "Hubitation", wie Medien berichten. Auch hier soll das Gesundheitsrisiko ein Argument gewesen sein. Oder der Gemeinschaftsstand von Bergischer Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (BSW) und den Städten Solingen, Remscheid und Wuppertal – mit bisher 18 Teilnahmen eigentlich Dauergast auf der Branchenmesse, wird in diesem Jahr fernbleiben, wie die Lokalpresse berichtet. "Wir haben zwar ein Sicherheitskonzept übersandt bekommen, aber da unser Stand stets sehr voll ist, fällt es schwer, Abstand zu halten", sagte BSW-Projektleiter Lutz Ahr "RP Online".

Auch bei der Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung (gif) sind die Regeln aus dem Hygienekonzept für den Gemeinschaftsstand mit teilnehmenden Hochschulen "nur sehr schwer umsetzbar und mit unkalkulierbarem Aufwand und Kosten verbunden", erklärte das Unternehmen.

Zuletzt haben mit Aldi und Lidl zwei Handelsriesen die Reise zur Expo Real 2020 gecancelt. Die vorgebrachten Gründe sind immer ähnlich: Zu vielen Unklarheiten, zu viele Risiken für die Gesundheit der Mitarbeiter und Geschäftspartner.

Sollte die Expo Real 2020 trotz Corona-Pandemie stattfinden?

Bild: Haufe Online Redaktion

Diese Frage hat auch in der "Haufe.Immobilien"-Redaktion schon für einige Diskussionen gesorgt. Hier ihre Überlegungen – diskutieren Sie mit und nehmen Sie an unserer Umfrage teil (ganz unten):





Ulrike Heitze, Redakteurin "immobilienwirtschaft":

Reduziert aufs Wesentliche – warum nicht?

Zugegeben, es wird eine andere Expo Real sein, als viele sie liebgewonnen haben. Und es wird Besuchern wie Ausstellern einiges an Disziplin abverlangen, damit die Veranstaltung nicht zum Superspreader wird. Jeder Besucher und jedes Unternehmen muss abwägen, ob man sich, seinen Kunden und Mitarbeitern das zumuten möchte und kann.

Aber mal vorausgesetzt, alle lassen sich auf ein kluges Konzept rund um Mundschutz, Abstandsregeln, Schmalspurcatering und reduzierte Teilnehmerzahlen ein. Warum soll die Expo Real in diesem Jahr nicht das leisten, was eine Messe im Kern leisten soll: einem breiten Publikum die Vielfalt der Angebote zeigen, erläutern und verkaufen. Nicht unwichtig in Zeiten, in denen das Überleben vieler Unternehmen davon abhängt, dass die Geschäfte wieder anlaufen. Die Expo bliebe dafür in diesem Jahr wohl die einzige Live-Gelegenheit.

Weniger Budenzauber und Aufgeregtheit, dafür fokussierter und mit gegenseitiger Achtsamkeit. Das erfordert Umdenken und Disziplin, aber kann klappen, wenn alle mitziehen. Gute Gespräche – vielleicht ein paar weniger als früher – lassen sich auch auf Abstand oder mit Mundschutz führen. Cocktailschirmchen und joviales Schulterklopfen gibt’s dann wieder nächstes Jahr. Wenn’s sein muss.





Annika Klaußmann, Verantwortliche Online-Redakteurin:

Chance verpasst

Nach langem Zittern und Bangen steht gut vier Monate vor Beginn nun fest: Die Expo Real 2020 soll stattfinden. Während einige namhafte Aussteller bereits bekanntgegeben haben, in diesem Jahr nach Mipim und Co. auf ein weiteres Megaevent der Branche verzichten zu wollen, mögen andere angesichts dieser zuversichtlichen Ankündigung auch aufgeatmet haben. Sicher ist: Es wird eine besondere Veranstaltung werden – Hygienevorgaben und abstandsregel-konformem Standkonzept sei Dank.

Fest steht aber auch: Mit Plan B sieht es offenbar mau aus. Digitale Aussteller- und Besucherangebote oder zumindest die Ankündigung derer sucht man auf den Internet- und Social-Media-Auftritten der Messe bisher vergebens. Dabei würden die nicht nur im Fall einer Messeabsage einen Mehrwert bieten – nach mehreren Monaten Pandemie wäre ein Onlineangebot für die Expo Real 2020 nicht nur ein starkes Zeichen des Branchenprimus Messe München gewesen, sondern auch gleich eine Investition in die Zukunft.

Wer weiß, vielleicht kommt da noch was. Andere Veranstalter haben das digitale Branchentreffen ja bereits getestet oder stehen kurz davor. Und ansonsten bleibt immer noch der nächste Lockdown, um die Digitalisierung voranzutreiben.





Dirk Labusch, Chefredakteur "immobilienwirtschaft":

Veranstalter darf Kontrollpflichten nicht abwälzen

Ich würde mich schon freuen, in diesem Jahr auf die Expo Real zu gehen. Wenn die Messe es schafft, ihr Konzept zu erneuern, mehr Hallen zu besetzen, die Preise deshalb nicht zu erhöhen und möglicherweise Elektroroller zu verteilen, dann könnte das ein starkes Signal nach außen sein. Im Moment befürchte ich, dass das nicht passiert. Es werden, wie es scheint, Kontrollpflichten auf die Aussteller verlagert. Das würde ich für schwierig halten. Ich glaube, die Veranstalter müssen sich tatsächlich fragen, was mehr bringt: dieses Jahr auf einen Teil des Gewinnes zu verzichten, dafür aber ein starkes Signal in die Welt zu setzen oder überhaupt keine Einnahmen zu haben und ohne Signal zu bleiben.





Jörg Seifert, Chef vom Dienst "immobilienwirtschaft":

Ischgl Real? Eher nicht.

Vorab: Als Fachjournalist brenne ich darauf, möglichst bald wieder Messen und Kongresse physisch zu besuchen. Angesichts der Gefährdungslage im Land durch das Corona-Virus, wäre das in diesem Herbst aller Voraussicht nach noch brandgefährlich. Sogar wenn ich mir vorstelle, dass sich vielleicht nicht 40.000 Branchenplayer im Oktober 2020 in Riem versammeln, sondern bloß 10.000. Denn es ist nicht auszuschließen, dass sich auf dem Aerosolübertragungswege einige Prozent der Teilnehmer dort oder im Messeumfeld mit Covid-19 anstecken, wenn ohne Symptome es selbst nicht ahnende Virusträger unter ihnen sind. Die Expo Real würde auf diese Weise zu einem neuen Ischgl.

Ich vermute, die Messe München wird – auch wenn sie jetzt noch anders spricht - das hohe Risiko einer solch nachhaltigen Imageschädigung letzten Endes nicht eingehen. Denn die Verluste, die in den kommenden Jahren aus einem solchen Verhalten entstehen könnten, wären hoch. So gerne ich es anders hätte: Wir werden wohl in diesem Jahr unsere persönlichen Geschäftskontakte weiterhin auf kleiner Flamme und zur Not eben virtuell pflegen.