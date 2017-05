04.05.2017 | Top-Thema

Smart Building als Baustein zur Smart City

Bild: Corbis

Für Städte und Kommunen ist es unverzichtbar, schnell IT- und Datenkompetenzen aufzubauen und zu nutzen, um ihre Handlungsfähigkeit in der digitalen Welt zu sichern. Das zeigt eine Studie von BBSR, PwC und Fraunhofer IAO zu den zentralen Einflussfaktoren der Smart City. Zum städtischen Netzwerk gehört auch das Smart Building. Unser Top-Thema liefert einen Überblick über den aktuellen Stand in den unterschiedlichen Nutzungsarten. mehr