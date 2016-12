Baugenehmigung

17.06.2016 | News Destatis

Baugenehmigungen von Januar bis April um rund 31 Prozent gestiegen

Bild: Corbis

Von Januar bis April 2016 wurden in Deutschland 31,2 Prozent oder knapp 27.800 mehr Baugenehmi­gungen für Wohnungen erteilt als in den ersten vier Monaten 2015. Das teilt das Statistische Bundesamt (Destatis) mit. Insgesamt wurde der Bau von 117.000 Wohnungen genehmigt. Auch die Genehmigungen für Ein- (plus 18,8 Prozent) und Zweifamilienhäuser (plus 23,7 Prozent) legten deutlich zu.