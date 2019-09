Bauministerkonferenz: Sozialer Wohnungsbau zentrales Thema

Der soziale Wohnungsbau ist ein zentrales Themen beim Treffen der Länderbauminister am 26. und 27. September in Norderstedt bei Hamburg. Im Haushalt 2020 plant der Bund eine Milliarde Euro für Sozialwohnungen ein. Bayern fordert mindestens das Doppelte pro Jahr.

Bei der 133. Bauministerkonferenz werde es vor allem um steigende Mieten und die soziale Wohnraumförderung gehen, sagte Annika Hebel, Sprecherin des SPD-geführten Bau- und Finanzministeriums von Rheinland-Pfalz vor Beginn des Treffens. Am Freitag wird auch Bundesbauminister Horst Seehofer (CSU) in Norderstedt erwartet.

Die bisher vom Bund geplante eine Milliarde Euro für den Bau von Sozialwohnungen stellt laut Bayerns Bauminister Hans Reichhart (CSU) eine erhebliche Kürzung der bisherigen Zuschüsse dar. So gab es etwa in diesem Jahr noch eine halbe Milliarde Euro mehr. Die Absicht des Bundes, die Mittel 2020 zu reduzieren, sei unverständlich und genau das falsche Signal.

"Der soziale Wohnungsbau ist die soziale Frage unserer Zeit und Garant für den gesellschaftlichen Frieden." Bayerns Bauminister Hans Reichhart (CSU)

Die Bundesregierung hatte auf ihrem Wohngipfel im September 2018 das Ziel ausgegeben, in der laufenden Amtsperiode 1,5 Millionen neue Wohnungen schaffen zu wollen. Nach Einschätzung des Deutschen Mieterbundes hat sich seither nichts geändert auf dem Wohnungsmarkt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ging die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen zuletzt weiter zurück, während die Preise für Wohnimmobilien noch einmal deutlich stiegen.

Die Bereitstellung von ausreichendem und vor allem bezahlbarem Wohnraum sei Aufgabe aller Bundesländer, ergänzte Hamburgs Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD).

"Ich erhoffe ein starkes Signal der Bauministerkonferenz, dass die Vorschläge der Baulandkommission für eine nachhaltige Bereitstellung und Mobilisierung von Bauland nunmehr zügig umgesetzt werden." Dorothee Stapelfeldt (SPD), Stadtentwicklungssenatorin Hamburg

Die Baulandkommission hatte im Sommer Empfehlungen erarbeitet, wie von den Kommunen mehr Flächen zum Bau von Wohnungen ausgewiesen werden könnten.

Auch Klimafreundliches Bauen im Programm

Außerdem sollte das Bauen mit Holz in Deutschland voran gebracht werden, um Kosten zu senken und um die CO2-Bilanz zu verbessern, sagte Hans-Joachim Grote (CDU), Innenminister von Schleswig-Holstein und Vorsitzender der Bauministerkonferenz 2019. Vorgesehen ist, das Bauen mit Holz künftig in allen Gebäudeklassen zu ermöglichen.

"Holz ist bei nachhaltiger Bewirtschaftung nicht nur ein besonders umweltschonender Baustoff, sondern ermöglicht auch für viele Bauaufgaben gute und kostengünstige Lösungen", sagte Stapelfeldt. Wichtig sei ihr auch, dass die Bauministerkonferenz die Klimaziele der Bundesregierung unterstütze. Gerade im Bereich der Wohngebäude seien hier weitere Anstrengungen nötig.

Die geplante Änderung der Musterbauordnung zielt vor allem auf höhere Gebäude ab 13 Meter, für die Holz bisher aus Brandschutzgründen nicht verwendet werden darf. Künftig soll Holz als Baustoff anstelle feuerbeständiger Bauteile dort eingesetzt werden dürfen, wo die technischen Baubestimmungen das zulassen. Ausdrücklich ausgeschlossen wird Holzbau weiterhin bei Brandwänden oder Wänden in Treppenräumen. Hier bleibt die Regel bestehen, dass die Baustoffe widerstandsfähig gegen Feuer sein müssen.

Unterstützung für energetische Sanierung und Barrierefreiheit

Die energetische Sanierung und der barrierefreie Umbau müssten im ganzen Land vorangebracht werden, so Brandenburgs Bauministerin Kerstin Schneider (SPD). Auch deshalb sei es erforderlich, dass die Unterstützung des Bundes mindestens in der gegenwärtigen Höhe verstetigt werde. In Brandenburg würden die für den Wohnungsbau bereitgestellten 100 Millionen Euro in diesem Jahr voll ausgeschöpft, sagte Schneider. "Das ist ein gutes Ergebnis, aber das reicht noch nicht aus."

Aus rheinland-pfälzischer Sicht ein anderes wichtiges Thema ist zudem die Änderung der Bauordnung für Mobilfunkantennen. Diese solle es ermöglichen, dass bis zu 15 Meter hohe Antennen ohne Genehmigung aufgestellt werden könnten. Dies sei für 5G notwendig, so Sprecherin Herbel. Derzeit seien bis zu zehn Meter möglich.

GdW: Richtlinien zum seriellen Bauen in den Länderbauordnungen umsetzen

Bei der letzten Sitzung der Bauministerkonferenz in Kiel wurde die Aufnahme der Typengenehmigung in die Musterbauordnung beschlossen. "Angesichts des großen Bedarfs an zusätzlichem Wohnraum in vielen Ballungsregionen muss es möglich werden, schneller, möglichst kostengünstig und gleichzeitig in guter architektonischer Qualität zu bauen", sagte dazu vor Kurzem Axel Gedaschko, Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW.

Die Wohnungswirtschaft und ihre Partner hätten mit einer Rahmenvereinbarung für serielles und modulares Bauen ein Instrument dafür auf den Weg gebracht. Jetzt liege es an den Ländern, die Richtlinien der Musterbauordnung zügig in ihre Landesbauordnungen aufzunehmen und damit einen bedeutenden Mosaikstein in der Strategie für den Bau von mehr bezahlbaren Wohnungen in Deutschland zu ermöglichen.





