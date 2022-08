Bauministerin Klara Geywitz (SPD) hat für Anfang 2023 ein auf drei Jahre befristestes Programm angekündigt, mit dem der Neubau von Wohnungen für Studierende und Auszubildende stärker gefördert werden soll. Der Bund wolle "dreistellige Millionenbeträge" zuschießen.

Im Koalitionsvertrag hatten die Ampel-Parteien vereinbart, ein Bund-Länder-Programm "für studentisches Wohnen, für junges Wohnen und Wohnen für Auszubildende" aufzulegen. Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) sagte dem Journal des Deutschen Studentenwerks (DSW), dass sie das Programm "Junges Wohnen" Anfang 2023 an den Start bringen will. Der genaue Finanzrahmen werde gerade ausgehandelt. Es gehe um dreistellige Millionenbeträge, versprach Geywitz. Mit dem Geld soll nicht nur für Studierende und Auszubildende zusätzlich bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden, sondern auch für Polizeianwärter.

Das großangelegte Programm soll nach der Sommerpause 2022 unter anderem mit Marktplayern entwickelt werden und voraussichtlich bis 2026 laufen. Angestrebt werde eine Verwaltungsvereinbarung mit den Ländern, so die Ministerin in dem Interview. Finanzieren will der Bund seinen Anteil aus einem Fonds für den sozialen Wohnungsbau, die Bundesländer bekommen einen Kostenzuschuss.

DGB fordert flächendeckend Azubi-Apartments

"Wenn unsere Gesellschaft mehr Fachkräfte braucht, dann muss sie auch dafür sorgen, dass die Auszubildenden mobiler sein können und sich in der Nähe des Ausbildungsbetriebs eine Miete leisten können", sagte Stefan Körzell, Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), der Deutschen Presse-Agentur. In einem Positionspapier spricht sich der DGB für "Azubi-Apartments" in Wohnheimen aus. Die Miete in den geförderten Wohnungen solle 25 Prozent der durchschnittlichen Ausbildungsvergütung nicht überschreiten.

"Wir erwarten, dass die Bundesregierung ihr angekündigtes Förderprogramm für junges Wohnen schnell auf den Weg bringt", forderte Körzell.

Geywitz sagte dem DSW-Magazin noch, sie wolle nach der Sommerpause mit den Studierendenwerken und Hochschulexperten sprechen, um zu verstehen, wie sich die Digitalisierung im Studium niederschlage. "Ich war als Studentin die meiste Zeit unterwegs und nur abends zu Hause. Wenn das Studium heute ein anderes ist, müssen die Wohnheime auch anders sein."





dpa