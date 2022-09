Steigende Energiepreise, Materialkosten und Zinsen – diese "toxische Mischung" sorge derzeit für eine Krise und eine Trendwende beim Bauen und Wohnen. Die Bauministerkonferenz hat deshalb verlässliche und stimulierende staatliche Rahmenbedingungen für den Wohnungsbau angemahnt.

Trotz trüber Aussichten in der Baubranche wollen Bund und Länder am Ziel von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr – davon 100.000 Sozialwohnungen – festhalten. Das Ziel sei "ja keine politische Erfindung, sondern abgeleitet vom Bedarf", sagte Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) nach der zweitägigen 140. Bauministerkonferenz (BMK), die am 22. und 23. September in Stuttgart stattfand.

Nicole Razavi (CDU), Baden-Württembergs Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen und Vorsitzende der Konferenz 2022 und 2023, warnte vor einer dramatischen Lage beim Wohnungsbau. Unter anderem die steigenden Energiepreise, Materialkosten und Zinsen sorgten für eine toxische Mischung: "Die Krise gefährdet die wohnungspolitischen Ziele von Bund und Ländern", sagte Razavi. Hier finde eine Zeitenwende statt.

"Wir müssen als Bund und Länder zusammen alles dafür tun, dass der Motor beim Wohnungsbau nicht ausgeht", erklärte Razavi.

Bauminister: Forderungen an die Bundesregierung

Die Bauminister der Länder kritisieren in ihrer sogenannten Stuttgarter Erklärung die "unklaren bundespolitischen Förderkulissen" und energetischen Vorgaben im Segment Wohngebäude. Dies sei kontraproduktiv in einer Situation, in der – insbesondere im mietpreisgebundenen Segment – in allen Bundesländern Wohnungen unverändert benötigt würden.

In dem Papier werden kurz- und langfristige Handlungsbedarfe genannt, mehrere Forderungen formuliert und vor allem verlässliche und stimulierende staatliche Rahmenbedingungen für den Wohnungsbau angemahnt.

Auch ein konkreter Beschluss wurde gefasst: Die Bauministerkonferenz hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, die Regelungen für Solaranlagen auf Dächern zu erleichtern. "Damit ist der Weg für entsprechende Änderungen der landesgesetzlichen Regelungen frei, damit insbesondere auf Reihenmittelhäusern mehr Solaranlagen entstehen können", sagte Ina Scharrenbach (CDU), Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung in Nordrhein-Westfalen.

Bauministerkonferenz 2022: "Stuttgarter Erklärung"

Klarheit für energetische Vorgaben

Die Entscheidung der Bundesregierung zur Verschärfung der Gebäudestandards sieht die BMK äußerst kritisch. Alle Lösungen müssten daran gemessen werden, ob sie schnell, skalierbar, nutzeneffizient und dabei sozial verträglich und zumutbar seien. Beim energieeffizienten Bauen solle nicht nur auf die Dämmung einzelner Häuser geschaut werden.

Bei der Weiterentwicklung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) fordert die BMK, neben dem Standardansatz einen individuellen, technologieoffenen Zielerreichungsplan zur Senkung der Treibhausgas-Emissionen (THG) zu etablieren. Die Möglichkeiten von Quartiers- und Flottensansätzen sollen gestärkt werden, so die Minister.

"Nur durch eine technologieoffene Herangehensweise sind die Klimaschutzvorgaben zu erreichen", lobte Andreas Breitner, Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW), diesen Vorstoß.

Klimaschutz und Energiekosten: Entlastung durch Wohngeld

Mit Blick auf die Preissteigerungen bei Strom und Gas begrüßt die Bauministerkonferenz in der "Stuttgarter Erklärung" die geplanten Entlastungsmaßnahmen der Ampel-Koalition für Haushalte mit geringem Einkommen über eine Stärkung des Wohngeldes.

Die Länderbauminister wollen die Umsetzung zum 1.1.2023 nach Kräften unterstützen. "Dazu brauchen wir deutlich mehr Verfahrensvereinfachungen. Zur Entlastung der Landeshaushalte ist zudem eine deutlich stärkere Beteiligung des Bundes an den Wohngeldkosten notwendig", sagte Dr. Dorothee Stapelfeldt (SPD), Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen der Freien und Hansestadt Hamburg. Der Bund sollte nach dem Wunsch der BMK die Kosten für eine Wohngeldreform möglichst alleine tragen.

Investitionsimpulse für den Wohnungsbau

Zur Beschleunigung der Ausstattung von Wohngebäuden mit Photovoltaikanlagen fordert die BMK die Bundesregierung auf, die unverändert bestehenden Bremsen bei dem Thema "Mieterstrom" endlich zu lösen. Die Wohnungsbaugesellschaften stünden bereit, um Dächer mit Solarpanels zu bestücken.

Auch der frei finanzierte Wohnungsbau sei zur Erreichung der Wohnungsbauziele unabdingbar, so die BMK. Sie fordert deshalb von der Bundesregierung wirksame Investitionsimpulse. Es müsse ein breites Angebot von steuerlicher Förderung (Investitionszulage, Sonderabschreibungen), Zuschüssen und Darlehen zur Verfügung stehen. Die Beschlusslage des Bundes, für den energieeffizienten Neubau über die BEG-Förderung nur noch eine Milliarde Euro zur Verfügung zu stellen, sei der falsche Weg.

"Die Bauministerkonferenz hat die Zeichen der Zeit erkannt", kommentierte Dr. Andreas Mattner, Präsident des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA), die Ergebnisse. "Die angestoßenen Investitionsimpulse für den frei finanzierten Wohnungsbau und der Stopp weiterer Einschränkungen sind genau das, was es jetzt braucht."

Förderung: Mehr Flexibilität erwartet

Bergrüßt haben die Bauminster der Länder die von der Bundesregierung angekündigte deutliche Aufstockung der Fördergelder für die öffentliche Wohnraumförderung auf 14,5 Milliarden Euro. Der Bund müsse aber bei der Verwendung der Mittel den Bundesländern mehr Flexibilität ermöglichen, auch sollten die Mittel mit anderen Förderprogrammen kumulieren werden dürfen, heißt es in einer Mitteilung der BMK.

Für den nicht preis- und belegungsgebundenen Neubau gebe es keine ausreichende Förderung. Allein durch den KfW-Förderstopp seien Finanzierungslücken für alle bis 2024 geplanten Wohnungsneubauten entstanden. Bereits auf einer Sonderkonferenz im Februar 2022 forderten die Bauminister mehr Geld und eine verlässliche Förderung. Der Ansatz, energieeffizienten Neubau alleine über den sozialen Wohnungsbau mitzufinanzieren, vernachlässige die Realität differenzierter Wohnungsmärkte in den Ländern und Kommunen, so die BMK.

Auch der Wunsch nach Wohneigentum muss aus Sicht der BMK zum Erreichen der Neubauziele genutzt werden. Die Bauministerkonferenz sprich sich deshalb für eine Anschlussförderung an das Baukindergeld aus. Die von der Bundesregierung angekündigte Wiederbelebung der Genossenschaftsneugründungen als ergänzende Maßnahme auf dem Wohnungsmarkt für den Neubau wird von der BMK begrüßt.





