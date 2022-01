Bauordnung mit Typengenehmigung: Hessen lockert Vorschriften für seriellen Wohnungsbau

Der Wohnungsbau mit vorgefertigten Serienteilen im Baukastenprinzip wird in Hessen einfacher. Der Landtag hat am 28. Mai mit großer Mehrheit zugestimmt, dass die sogenannte Typengenehmigung in die Musterbauordnung (HBO) aufgenommen wird. Weiter