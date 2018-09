Bild: Fotolia LLC. Eine neue Bauordnung soll Barrierefreiheit für alle schaffen

Niedersachsen wird am 13. September eine geänderte Bauordnung verabschieden. Die Novelle regelt unter anderem den Bau von mehr behindertengerechten Wohnungen. So müssen künftig etwa bei Neubauten mit mehr als vier Wohnungen alle barrierefrei sein und niedrigere mehrstöckige Häuser so geplant werden, dass sie mit einem Aufzug nachgerüstet werden können.