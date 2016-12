30.08.2016 | News Projekt

Spar- und Bauverein baut 62 Wohnungen in zwei Projekten in Hannover

Bild: Dieter Schütz

In Hannover-Groß-Buchholz baut die Spar- und Bauverein eG in zwei Neubauprojekten insgesamt 62 Wohnungen. Das Investitionsvolumen beträgt 15,2 Millionen Euro. Nach Fertigstellung der beiden Projekte will die Genossenschaft über 17 Millionen Euro in die Aufwertung des gesamten Quartiers investieren.mehr