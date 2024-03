Der Neubau stockt, Fördertöpfe sind leer, bezahlbarer Wohnraum oft Mangelware – und über allem schwebt das Damoklesschwert ESG. In der neuen Folge des L’Immo-Podcasts bringt GdW-Hauptgeschäftsführerin Ingeborg Esser Licht in den Bürokratie-Dschungel.

Im Gespräch mit Iris Jachertz unternimmt die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. den Versuch, etwas Ordnung in ein komplexes Gefüge zu bringen: zwischen bezahlbarem Wohnraum, der Frage, wie dieser überhaupt noch finanzierbar ist, und die Themen Nachhaltigkeitsberichterstattung und EU-Taxonomie. Was kann, was muss die Wohnungswirtschaft leisten? Und wo wird der Verband aktiv?

Die Rahmenvereinbarung zum seriellen Bauen und Sanieren ist zumindest ein Lichtblick, wenn es um das bezahlbare Wohnen geht. Zinsverbilligungsprogramme tragen auch dazu bei – nur könnte es damit etwas schneller gehen.

Fragen wirft weiterhin die Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung auf, die ab Mitte des Jahres gilt. Was hat es damit für die Wohnungsunternehmen auf sich? Vor allem, um die Hürden für kleine und kommunale Unternehmen zu verringern, wirbt der GdW mit Partnern in allen Regionen, die Kommunalverfassungen entsprechend anzupassen.

Die EU-Taxonomie ist maßgeblich für grüne Finanzierungen, aber auch hier liegen klare Lösungen nicht auf der Hand. Beziehungsstatus: Es ist kompliziert. Sehr sogar, wie die aktuelle L’Immo zeigt, denn Bausteine passen hier einfach nicht aufeinander.

L'Immo auf allen Plattformen

Der Podcast von Haufe.Immobilien erscheint regelmäßig – mit spannenden Menschen, Meinungen und Themen aus der Immobilienwirtschaft.

Damit Sie keine Folge verpassen, kündigen wir Neuerscheinungen immer auf unseren Online-Seiten, im Newsletter und in unseren Social-Media-Kanälen an.

Oder folgen Sie uns einfach gleich auf:

Haufe

Spotify

Youtube

Deezer

Google-Podcasts

Apple-Podcasts

Podigee