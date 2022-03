L'Immo, der Podcast von Haufe.Immobilien: Die Zukunft des Wohnens ist bezahlbar und grün

Die Corona-Pandemie hinterlässt ihre Spuren nicht zuletzt in unseren Innenstädten. Lassen sich leer stehende Büroflächen und Kaufhäuser in Wohnungen umbauen und -nutzen? Was muss dafür auf planerischer und gesetzlicher Ebene passieren? Und wie kann Wohnen in Innenstadtlage bezahlbar bleiben? Weiter