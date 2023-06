Was haben Olaf Scholz, Löcknitz, die Kaifu-Nordland, LinkedIn und Limonade gemeinsam? Das klärt VNW-Direktor Andreas Breitner im L'Immo-Podcast auf. Er spricht auch darüber, was wohnungswirtschaftliche Verbandsarbeit leisten kann – und warum Norddeutschland Vorbild ist.

Beim bezahlbaren Wohnen hat Hamburg bundesweit die Nase vorn. Zum einen bieten Genossenschaften bieten vielen Menschen güstige Mieten, zum anderen sorgt das Bündnis für Wohnen dafür, dass neue Wohnungen in der Hansestadt gebaut werden. Andreas Breitner, Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW), reist regelmäßig durch sein Gebiet, das neben Hamburg auch die Länder Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern umfasst, hält seine Social-Meda-Follower stets up to date und adressiert die Sorgen und Wünsche der Mitgliedsunternehmen mit großer Vehemenz an die Politik.

Im aktuellen L'Immo-Podcast, moderiert von Iris Jachertz, Chefredakteurin der "DW Die Wohnungswirtschaft" erhalten die Hörerinnen und Hörer einen spannenden Einblick, was wohnungswirtschaftliche Verbandsarbeit bedeutet – und wo es auf Länderebene sonst Erfolge gibt, auf die man auf Bundesebene noch vergeblich wartet.

