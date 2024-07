L'Immo-Podcast vom GdW-Wohnzukunftstag 2024 in Berlin mit Iris Jachertz, Chefredakteurin "DW Die Wohnungswirtschaft"

Bild: YouTube L'Immo-Podcast vom GdW-Wohnzukunftstag 2024 in Berlin mit Iris Jachertz, Chefredakteurin "DW Die Wohnungswirtschaft"

KI überholt die Digitalisierung von links, Oligopol-Stellungen auf dem ERP-Markt sorgen für Unruhe – an Gesprächsstoff mangelte es auf dem Wohnzukunftstag des GdW wahrlich nicht. Bühne frei für eine neue L’Immo-Folge mit ganz viel Meinung.

Ganz viel KI. Und ganz viel Meinung. Die Themen Digitalisierung und Veränderungen ziehen sich wie ein roter Faden durch den L’Immo-Podcast vom Wohnzukunftstag (WZT) am 27.6.2024 beim Spitzenverband der Wohnungswirtschaft GdW in Berlin. Das Motto: Wohnungswirt.Schafft.Zukunft.

Die Aareon Group kauft die Haufe Lexware Real Estate AG und wird kurz darauf selbst von der Aareal Bank an TPG und CDPQ veräußert. Das sorgt für Unruhe in der Wohnungswirtschaft. Einerseits beschäftigt die Unternehmer die Oligopol-Stellung von Aareon auf dem ERP-Markt, dazu kommen Sorgen um die Interessen der neuen Eigentümer. Passen Private Equity und die sozial orientierte Wohnungswirtschaft zusammen?

Und was ist mit der Digitalisierung? Die ist gefühlt noch gar nicht in jedem Wohnungsunternehmen vollumfänglich angekommen und wird jetzt quasi von der künstlichen Intelligenz (KI) links überholt. KI war auf dem WZT omnipräsent – und wurde publikumswirksam präsentiert. Einfach mal ausprobieren konnte man die Technologie am DigiWoh-Stand.

Auch PropTechs bekamen eine Bühne: Einerseits bei der Auszeichnung einiger weniger Unternehmen als WohWiTech, andererseits in der Höhle der WohWi-Löwen. Unterhaltend. Spannend. Innovativ. So wie diese Podcast-Folge, die on top noch sehr meinungsstark ist. Gastgeberin heute ist Iris Jachertz, Chefredakteurin der "DW Die Wohnungswirtschaft".

