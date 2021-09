Building Information Modeling – wie die spannende BIM-Thematik sich aktuell in der Immobilienwirtschaft darstellt, erläutert ein ausgewiesener Kenner dieses Geschäftsfeldes. Im L'Immo-Podcast zu Gast bei Jörg Seifert ist Thomas Kirmayr, der Geschäftsführer der Fraunhofer Allianz Bau.

Der Podcast gibt Antworten auf die Fragen, warum der BIM-Gedanke so verlockend ist: Im Building Information Modeling gibt es ein einziges Datenmodel von der Wiege bis zu Bahre einer Immobilie, den Digitalen Zwilling. Immer sind alle Prozessbeteiligten ihrer Rolle entsprechend up to date.

Thomas Kirmayr ist zum einen nahe dran am Puls der praktischen Bau- und Immobilienwirtschaft. Gleichzeitig hat er die Vogelperspektive eines Wissenschaftlers und denkt viele Entwicklungen zusammen. Neben der Geschäftsführung der Fraunhofer Allianz Bau ist er zuständig für den Mittelstand 4.0 im Kompetenzzentrum Planen und Bauen des Bundeswirtschaftsministeriums. Außerdem ist er Schirmherr und Beirat der noch in diesem Monat stattfindenden BIM-Tage Deutschland.

Hören Sie rein in die neue Folge L'Immo mit Jörg Seifert.

