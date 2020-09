Auf dem Papier ist schon vieles klar, Termine, Themen, Programmpunkte. Doch kann das alles so stattfinden? Oder bringen steigende Fallzahlen und immer neue Reiserestriktionen die Planungen zu Fall? Den Machern des Expo Real Hybrid-Summit ist eine Präsenzveranstaltung wichtig. Von dem Event soll ein Signal ausgehen.

Im neuen L’Immo Podcast erklären Klaus Dittrich, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe München, und Claudia Boymanns, Projektgruppenleiterin der ExpoReal, warum die Branche solch ein Signal braucht und mit welchem Sicherheitskonzept sie an den Start gehen. Um was soll es inhaltlich auf der Messe gehen und warum diese Preise? Und wenn Corona doch einen Strich durch die Rechnung macht? Dann wird eben rein virtuell was geboten, sagen Dittrich und Boymanns. – Die Anmeldefrist läuft übrigens noch.

Hören Sie den Podcast jetzt über Podigee oder Youtube.

