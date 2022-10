Bild: © Messe München GmbH/Thomas Plettenberg Die Trendthemen der Immobilienwirtschaft werden auf der Expo Real (hier 2021) auch gerne entspannt im Atrium diskutiert

Inflation, steigende Zinsen, Klimaschutz: Diese gesellschaftlichen Top-Themen werden auch die Expo Real 2022 in München prägen. Was die Messe-Teilnehmer besonders beschäftigt, zeigt eine Umfrage vor dem Start des internationalen Branchentreffs am 4. Oktober.