Die Baugenossenschaft Langen eG setzt auf innovative Konzepte, die einen ökologischen Nutzen, Vorteile für die Stadtentwicklung und einen Mehrwert für die Mieter bieten. Beim 2022 fertiggestellten Wohnquartier Anna-Sofien-Höfe wurden zahlreiche nachhaltige Aspekte berücksichtigt.

Alternative Mobilitätsangebote, Photovoltaikanlagen und Mieterstrommodelle – die Zukunft der Wohnungswirtschaft liegt in regenerativen und nachhaltigen Konzepten. Bei immer weiter steigenden Baukosten müssen vor allem kleine und mittlere Wohnungsunternehmen gut rechnen, um für bezahlbaren Wohnraum zu sorgen. Ganz besonders, weil der Gebäudebestand in Deutschland laut Bundesregierung bis 2050 (Anmerkung der Redaktion: als Zieljahr wurde 2045 festgelegt) klimaneutral sein muss – nicht nur beim Neubau, sondern auch im Bestand. Da rücken umweltfreundliche und wirtschaftliche Alternativen in den Fokus.

Mit den Anna-Sofien-Höfen hat die hessische Baugenossenschaft Langen eG (BG Langen) ein integratives Quartier mit 154 Wohnungen im bestehenden Stadtgebiet von Langen nach sozialen, ökologischen und zukunftsorientierten Maßstäben geschaffen. Das Ziel: Die Mieten sollten bei einer Kaltmiete von weniger als 9 Euro pro Quadratmeter beginnen, doch die Verdichtung des Wohngebietes durfte keinesfalls...

