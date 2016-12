29.04.2013 | News Wohnungspolitik

Berliner Bausenator will Mieterhöhungen per Verordnung begrenzen

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Der Berliner Bausenator Michael Müller (SPD) will den Mietenanstieg in Berlin durch eine Verordnung begrenzen: Mieten sollen dann in drei Jahren nur noch um höchstens 15 erhöht werden dürfen. Bisher waren es 20 Prozent.mehr