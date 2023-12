Gebäudeenergiegesetz, Sanierungszwang, Finanzierung – Hindernisse gibt es genug beim Wohnungsbau. Die Chancen, um die es im L'Immo-Podcast Teil zwei von den Brandenburger Hof Gesprächen vorrangig geht, muss man wahrlich suchen. Auch der Fall Benko und der Elbtower spielen eine Rolle.

Das Gebäudeenergiegesetz machte den Anfang der Diskussion mit Axel Gedaschko, Jochen Klösges, Tim-Oliver Müller, Volker Leers und Sandra Weeser. Immerhin gibt es jetzt ein technologieoffenes Heizungsgesetz. Bei der Gebäuderichtline sind sich die die Akteure einig – kein Sanierungszwang. Auch nicht durch die Hintertür. Einigkeit auch bei der Sanierungsrichtlinie in Europa. Ein "Gewürge", fasst GdW-Chef Gedaschko zusammen.

Das Finanzierungsportfolio wird grüner. Banken agieren vorsichtiger. Mit Green Washing will niemand in Verbindung gebracht werden. Aber man müsse sich darüber klar werden, dass es für bestimmte Objekte künftig keine Finanzierung mehr geben wird. Und wie passt der Fall René Benko in die Diskussion? Der Elbtower steht laut Gedaschko symbolisch für "verzockt". Im nächsten Jahr werden sich viele Projektentwickler Verbindlichkeiten gegenüber stehen sehen, die sie nicht mehr bedienen können. Die Auftraggeberstruktur gehe verloren. Der Absturz der Auftragslage sei ab Mitte 2024 sichtbar. Die ganze Dramatik ist noch gar nicht im Markt angekommen.

Wo liegen denn aber nun die Chancen? Am Ende kommen hier doch einige Punkte auf den Tisch: Etwa eine Zinsförderung, eine Eigenkapitalstärkung unter Einbeziehung der KfW Bank. Doch es braucht ein Portfolio an Maßnahmen, einzelne reichen nicht aus. Noch könne das Allerschlimmste verhindert werden - schließlich gibt es Menschen, die händeringend Wohnungen suchen.

