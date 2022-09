Entscheider und Experten kommen taditionell beim Brandenburger Hof Gespräch zusammen, um über relevante Themen der Wohnungswirtschaft zu diskutieren und sie einzuordnen. Erstmalig gibt es die Diskussion in zwei Folgen zum Mithören als Podcast.

Das Brandenburger Hof Gespräch ist ein etabliertes Diskussionsformat, das bereits seit Anfang der 2000er Jahre vom Fachmagazin DW Die Wohnungswirtschaft organisiert und mit den Partnern GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. und der Aareal Bank durchgeführt wird. Die Diskussionsthemen ergeben sich aus aktuellen politischen Entscheidungen und Ereignissen und ihren jeweiligen Auswirkungen auf die Wohnungswirtschaft. Die Diskussionsteilnehmer sind wichtige Entscheider und Experten aus der Branche. Die besprochenen Inhalte wurden in der Vergangenheit ausschließlich im Magazin DW Die Wohnungswirtschaft abgedruckt.

Das Brandenburger Hof Gespräch als neues Format, aber mit gewohnt spannenden Impulsen

Nach einer Coronabedingten Zwangspause von zweieinhalb Jahren – denn die Partner waren sich alle einig, dass das Gespräch ausschließlich im persönlichen Rahmen und nicht online stattfinden kann – hat nun am 21. September das Brandenburger Hof Gespräch seine Fortsetzung genommen: Immer noch in Berlin, immer noch mit den Partnern GdW und Aareal Bank, aber sonst mit einigen Änderungen.

Eine namhafte Gesprächsrunde aus der Wohnungswirtschaft

Die Moderation übernahm Ulrike Trampe, sie übernahm das Amt von niemand geringerem als dem ehemaligen GdW-Präsidenten Jürgen Steinert, der altersbedingt die Leitung der Gesprächsrunde abgab. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an ihn: Ihm gelang es, das Brandenburger Hof Gespräch zu etablieren und bekannt zu machen und zahlreiche Themen in prominent besetzter Runde aus verschiedensten Blickwinkeln zu diskutieren. Dabei trug er auch immer mit seiner persönlichen Sicht auf die Dinge zur Diskussion bei. Am Mikrofon waren außerdem Axel Gedaschko, Präsident GdW Bundesverband deutsche Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e.V., Lars Ernst, Managing Director Banking & Digital Solutions Aareal Bank AG, Jutta Gurkmann, Vorständin des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), Ringo Lottig, Vorstandsvorsitzender Chemnitzer Siedlungsgemeinschaft eG und Dr. Jan Witt, Geschäftsbereichsleiter Energieeffizienz und Vertrieb im Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW).

Im Brandenburger Hof findet das Gespräch schon lange nicht mehr statt, aber die Hauptstadt Berlin als Treffpunkt ist geblieben. Eine Veröffentlichung in der DW Die Wohnungswirtschaft wird es, in gekürzter Form, auch weiterhin geben – dieses Gespräch zum Beispiel in der Ausgabe 11/22, die ab 1. November erhältlich ist. Sie haben aber nun das exklusive Vergnügen, das Gespräch als Podcast mitzuverfolgen.

