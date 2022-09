Entscheider und Experten kommen beim Brandenburger Hof Gespräch zusammen, um über relevante Themen der Wohnungswirtschaft zu diskutieren. Erstmalig gibt es die Diskussion in zwei Folgen zum Mithören als Podcast. Hören Sie jetzt den zweiten Teil mit konkreten Ideen und Lösungsvorschlägen.

Ging es im ersten Teil des Brandenburger Hof Gesprächs noch vorrangig um die Erläuterung der problematischen Situation, so kommen im zweiten Teil konkrete Ideen und Lösungsvorschläge auf den Tisch. Entlastungen auf dem Heizwärmemarkt seien zumindest im Gespräch, vor allem aber kann die Wohnungswirtschaft auch selbst in die Energieproduktion einsteigen. Stichwort Mieterstrom. Was schön gedacht ist, hat aber auch im Realitätscheck einige Stolpersteine, vor allem politisch sei es nicht gewollt, wurde im Gespräch deutlich. Ein wichtiges Ziel sei zudem die Wiederherstellung der Liquidität an den Energiemärkten und zusätzlich zu sparen, wo immer es geht. Alternative Energieträger kommen ebenso zur Sprache wie Abschlagszahlungen und die Forderung nach keinen Denktabus bei diesem Thema.

1. Teil der Folge:

2. Teil der Folge:

