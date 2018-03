Wohnungsbau-Bündnis: Die künftige Regierung muss zügig und kooperativ mit der Immobilienbranche handeln Bild: Corbis

Bis 2021 sollen 1,5 Millionen Wohnungen gebaut werden. Dieses Ziel droht zu scheitern, wie ein Bündnis der Bau- und Immobilienbranche befürchtet. Zu wenig, um den Mietanstieg zu bremsen. Das Verbändebündnis Wohnungsbau fordert vom Staat eine bessere Zusammenarbeit und schnelleres Handeln. Nötig sei eine "große Koalition" von Bund, Ländern und Kommunen für eine nationale Offensive, sagte Mieterbund-Chef Lukas Siebenkotten bei einem Branchengipfel.

Der Chef der Industriegewerkschaft Bau, Robert Feiger, forderte mehr Bauland, das die öffentliche Hand vergünstigt zur Verfügung stellen müsse. Auf der Wunschliste der Branche steht zudem eine Erhöhung der steuerlichen Abschreibungen beim Mietwohnungsbau von zwei auf drei Prozent.

Bundesbauministerin Barbara Hendricks verwies auf den Koalitionsvertrag von Union und SPD, in dem das Ziel festgeschrieben ist, dass der Bund den Ländern und Gemeinden Grundstücke vergünstigt überlassen soll. Dies sei von 2015 bis 2017 nur in 13 Fällen geschehen. Zum Problem des unterschiedlichen Baurechts in Deutschland sagte Hendricks, die Länder seien nicht bereit, sich auf eine Musterbauordnung zu einigen. Sie habe das bei jeder Bauministerkonferenz angemahnt.

Gedaschko: "Schlicht und einfach eine Verweigerung der Verantwortung"

Laut Axel Gedaschko, Präsident des Spitzenverbands der Wohnungswirtschaft GdW, haben sich die Ebenen bisher gegenseitig die Schuld für zu wenig Wohnungsbau zugeschoben. "Das ist schlicht und einfach eine Verweigerung der Verantwortung", so Gedaschko. Die Länder müssten sich auf Typengenehmigungen einigen, da in den Kommunen die Kapazitäten für Baugenehmigungsverfahren fehlten.

Die im Koalitionsvertrag angekündigten steuerlichen Verbesserungen müssten nicht nur zügig umgesetzt, sondern auch durch ein Zuschussmodell ergänzt werden, so Gedaschko. Zwingend notwendig sei auch eine veränderte Bodenpolitik auf allen Ebenen.

Verbändebündnis pocht auf eigenen Bauausschuss

Dass künftig im Bund nicht mehr das Umwelt-, sondern das Innenministerium für das Bauen zuständig sein soll, sehen die Verbände mit gemischten Gefühlen.

Hans-Hartwig Loewenstein vom Zentralverband des Deutschen Baugewerbes äußerte Bedenken, dass die Mitarbeiter dort vor allem mit Fragen der inneren Sicherheit beschäftigt sein werden. Siebenkotten hingegen nannte das Innenressort "nicht die schlechteste Wahl", weil es ein durchsetzungsfähiges Ministerium sei. Das Verbändebündnis Wohnungsbau pocht auf einen eigenen Bauausschuss im Bundestag, damit das Thema im Parlament angemessene Beachtung findet. Auch einen eigenen Staatssekretär für Bauen im Innenministerium könne man sich gut vorstellen, merkte Gedaschko an.

Wohnungsbau fordert schnelles Handeln

"Deutschland braucht umgehend einen klaren Kurs für bezahlbaren Wohnraum", so Gedaschko weiter. Der Handlungsdruck steige, die notwendigen 400.000 Wohnungen, die pro Jahr in Deutschland gebaut werden müssten, wurden nicht erreicht. 2017 etwa seien nur rund 319.000 Wohneinheiten fertiggestellt worden und auch 2018 wird die Zielmarke wieder deutlich verfehlt werden. Das DIW Berlin stellte kürzlich fest, dass die Zahl der Baugenehmigungen seit Mitte 2016 stagniert.

"Daher brauchen wir jetzt rasch wieder eine stabile Bundesregierung", so Gedaschko.

Weniger Regulierung – Gebot der nächsten Jahre

Die Koalitionäre haben Gedaschko zufolge ein gutes Beispiel geschaffen, indem sie im Koalitionsvertrag die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) nicht weiter verschärft haben.

Umso wichtiger sei es, dass auch die Bundesländer und Kommunen die hohen Anforderungen an Wohnungsbauprojekte nicht noch weiter nach oben schrauben. Darüber hinaus sei dringend eine bundesweit gültige, einheitliche bauliche Zulassung für mehrgeschossige Mehrfamilienhaustypen notwendig.

Was der deutsche Wohnungsmarkt am dringendsten braucht, lässt sich Gedaschko zufolge in wenigen Worten auf den Punkt bringen:

mehr und vor allem bezahlbare Grundstücke,

weniger Normen und Regulierung,

eine Abkehr von der Preisspirale bei der Grund- und Grunderwerbsteuer sowie

auch nach 2019 eine finanzielle Mitzuständigkeit des Bundes für den sozialen Wohnungsbau.