Erstmals seit 2013 wird es wieder ein eigenes Bundesministerium für Bauen und Wohnen geben. Die Leitung soll SPD-Politikerin Klara Geywitz übernehmen. Auf sie wartet eine Mammutaufgabe. Wie viel Macht die Ampel-Koalition dem neuen Ressort genau einräumt, ist noch offen.

Klara Geywitz (45) ist SPD-Parteivize und soll die künftige Bauministerin im Kabinett von Olaf Scholz werden. Sie kündigte als wesentliche Ziele den massiven Zubau neuer Wohnungen und den Mieterschutz an.

Bauen und Wohnen: Wie viel Macht bekommt das neue Bundesministerium?

Geywitz war von 2004 bis 2019 als direkt gewählte Abgeordnete im brandenburgischen Landtag. Sie leitete den Innenausschuss und begleitete in einem BER-Sonderausschuss den Bau des Flughafens der Hauptstadtregion. Nachdem sie bei der Wahl 2019 den Direktwahlkreis in Potsdam verlor, kandidierte sie im Duo mit dem designierten neuen Bundeskanzler Scholz für den SPD-Vorsitz – und scheiterte. Im Dezember 2019 wurde sie zu einer der stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Partei gewählt.

Im August 2020 ging Geywitz zum Landesrechnungshof. In der "Abteilung IV" leitete sie unter anderem die Prüfungen im Bereich Bauen, Wohnen und Verkehr. Damit habe sie sich bereits mit ihren neuen Aufgaben als Bundesministerin gut vertraut gemacht, sagte Rechnungshof-Präsident Christoph Weiser.

400.000 neuen Wohnungen pro Jahr, davon 100.000 sozial gefördert, will die Ampel-Koalition schaffen – allein das ist eine Mammutaufgabe. Dazu soll energiesparend und klimaschonend gebaut werden. Wie die Koalitionäre die verschiedenen Aufgaben unter sich aufteilen, ist noch nicht ganz geklärt. Davon und von der Höhe der finanziellen Mittel wird aber letztlich abhängen, wie viel politische Macht das Ressort bekommt.

Wie reagiert die Immobilienbranche?

"Wir freuen uns auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, den engen Austausch und den zielgerichteten Dialog mit der neuen Bundesbauministerin Klara Geywitz", kommentierte Dr. Andreas Mattner, Präsident des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA) die Bekanntmachung von Klara Geywitz als neue Bundesministerin für Bauen und Wohnen. Er begrüßte, dass sie das "Bündnis bezahlbarer Wohnraum" mit der Immobilienwirtschaft fortsetzen und die Innovationspartnerschaft wiederbeleben will.

"In den Bereichen Bauen, Wohnen und Stadtentwicklung kommen auf die neue Bauministerin enorme Herausforderungen zu, zu deren Bewältigung wir ihr unsere volle Unterstützung zusichern", versprach Jürgen Michael Schick, Präsident des Immobilienverbands IVD.

Das im Koalitionsvertrag gesetzte Ziel, die ländlichen Räume stärker in den Fokus zu nehmen, um auch so für gleichwertige Lebensverhältnisse zu sorgen, sei ein ebenso wichtiges Signal wie das vereinbarte Ziel, neue Wohnungen zu bauen. Allerdings sollte Geywitz dieser Zielmarke nicht alles unterordnen, so Schick, der ihr als erfahrener Landes- und Kommunalpolitikerin wiederum zutraut, die konkreten Probleme, die Bauvorhaben vor Ort oftmals im Wege stehen, zu kennen.

Für die Funktionsfähigkeit des Ministeriums sei es erforderlich, aus dem ehemaligen Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat etwa die vollständige Unterabteilung H III (Raumordnung, Regionalpolitik und Landesplanung) zu übertragen, heißt es aus der Bundesarchitektenkammer. Die vergleichsweise schnelle Regierungsbildung lasse hoffen, dass die Arbeitsstrukturen ebenfalls zügig etabliert werden können, um die Bauwende einzuleiten.





