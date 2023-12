Das Immobilienjahr 2023 war für viele Branchenteilnehmer kein gutes. Förderchaos, Heizungsgesetz, Signapleite und der nicht enden wollende Gap zwischen Wunsch und Wirklichkeit beim Bau von Wohnungen – ein Rück- und Ausblick mit Michael Fabricius, dem leitenden Immobilienredakteur bei der "Welt".

Was müsste passieren, damit wieder mehr gebaut werden kann? Wie sind die Aktivitäten der Bundesbauministerin und die Anstöße des Bundeskanzlers zum Wohnungsbau zu beurteilen? Der große Wurf wird eher nicht kommen, zumal der Bund hier nur die Rahmenbedingungen setzen kann. Wir müssen auf Bundesländer und Kommunen schauen, es wird also beim Klein-Klein bleiben. Auch wenn manche das Immobilienjahr 2024 schon abgeschrieben haben: Positive Anstöße kann es von vielen Seiten geben. Und: Immerhin könnten die Zinsen wieder in bescheidenem Maße sinken, die Fördermittel steigen.

Hören Sie heute im L'Immo-Podcast, wie der leitende Immobilienredakteur der "Welt", Michael Fabricius, im Gespräch mit Dirk Labusch auf das vergangene Jahr zurückblickt und was er für das neue Jahr prophezeit.

