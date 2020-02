Aus den Reihen der CSU wird die staatliche Wohnungsbaugesellschaft Bayernheim wegen mangelnder Effizienz kritisiert. Und das Volksbegehren "Mietenstopp", eine Initiative von Mieterbund und SPD, vereinnahmt ein "Mietwucher-Zitat" des christsozialen Bundesinnenministers – was ist los im Land Bayern?

Aus den Reihen der CSU wird die staatliche Wohnungsbaugesellschaft Bayernheim wegen mangelnder Effizienz kritisiert. Und das Volksbegehren "Mietenstopp", eine Initiative von Mieterbund und SPD, vereinnahmt ein "Mietwucher-Zitat" des christsozialen Bundesinnenministers – was ist los im Land Bayern?

Sie ist das Prestigeprojekt von Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU): die Bayernheim GmbH. Gegründet im Juli 2018, um möglichst schnell bezahlbare Wohnungen zu bauen. Söder selbst hat als Ziel 10.000 Wohnungen im Freistaat bis zum Jahr 2025 definiert.

Ernst Weidenbusch, Beauftragter der Staatsregierung für Landesbeteiligungen und ebenfalls Christsozialer, warf kürzlich der Bayernheim im Haushaltsausschuss mangelnde Effizienz und zu langsames Arbeiten vor. Was seit der Gründung mit einer Kapitaleinlage von 500 Millionen Euro erreicht worden sei, "ist viel viel zu wenig", sagte Weidenbusch, um besagtes Ziel noch erreichen zu können: "Das geht uns bisher zu langsam". Auch den Grünen zufolge kommt "das Ganze" zu schleppend voran.

Der bis zum 1. Februar für die Bayernheim verantwortliche CSU-Bauminister Hans Reichhart kann die Kritik nicht verstehen: Man habe 2018 bei Null anfangen müssen, inzwischen sei man in der Planung schon bei 2.700 Wohnungen. "Wir müssen am Schluss sagen können, wir haben 10.000 Wohnungen im Prozess", so Reichhart, und das werde der Fall sein. Rein rechnerisch liege die Bayernheim in weniger als einem Viertel der Zeit schon bei mehr als 25 Prozent des Unternehmensziels.

Unter Weidenbuschs Kollegen in der CSU-Landtagsfraktion scheint die Kritik keine oder kaum Unterstützer zu finden. Die neue Bauministerin und Parteikollegin Kerstin Schreyer wollte sich vorerst nicht nicht zum Thema Wohnungsbau äußern. Sie müsse sich noch einarbeiten, sagte ihr Sprecher gegenüber der Deutschen Presseagentur (dpa). Die Bayern-SPD, Mitinitiatorin des Volksbegehrens "6 Jahre Mietenstopp", sieht die Schuld weniger bei der Bayernheim, sondern eher in "jahrelangem Tiefschlaf" der Staatsregierung.

Sechs Jahre Mietenstopp – fordert ein Bündnis um Mieterverbände und SPD in Bayern

25.000 Unterschriften müssen erreicht werden – dann kann das federführend vom Mieterverein München initiierte Volksbegehren "6 Jahre Mietenstopp" für 162 Städte und Gemeinden in ganz Bayern die Zulassung des Begehrens beim bayerischen Innenministerium beantragen. Weitere Initiatoren sind der Mieterbund Bayern, die SPD (Bayern und München) und der DGB Region München.

Die Ergebnisse der ersten Unterschriftenaktion, die am 31. Januar endete, sollen am 7. Februar präsentiert werden. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hatte bereits zu Beginn der Aktion im vergangenen Jahr unterschrieben. Ginge das Volksbegehren nach Zulassung des Begehrens durch das Bauministerium in die nächste Phase, müssen sich zehn Prozent der Wähler innerhalb von zwei Wochen in den Rathäusern eintragen – insgesamt sind also rund eine Million Unterschriften nötig.

Die Kernforderungen lauten: Sechs Jahre lang sollen die Mieten in laufenden Verträgen nicht erhöht werden dürfen; bei Wiedervermietung oder nach Modernisierung soll maximal die ortsübliche Vergleichsmiete verlangt werden können.

Den Gesetzentwurf für einen möglichen "Mietenstopp für Bayern" haben die Juraprofessoren Markus Artz, Direktor der Forschungsstelle für Immobilienrecht, und Franz Mayer (beide Universität Bielefeld) erarbeitet. Mayer und Artz hatten bereits in einem Gutachten für Berlin dargelegt, dass eine gesetzliche Mietpreisbegrenzung auf Landesebene möglich wäre.

Volksbegehren Mietenstopp spannt Seehofer "vor den Karren"

Mittlerweile wirbt das Volksbegehren Mietenstopp auf seiner Webseite (Stand 4.2.2020) mit einem Zitat von CSU-Bundesinnenminister Horst Seehofer aus einem Interview mit der "Welt am Sonntag": "Wenn wir den Markt rein kapitalistischen oder neoliberalen Regeln überlassen, nach denen im Prinzip immer der Stärkere gewinnt, entspricht das nicht meiner Auffassung von sozialer Marktwirtschaft".

Konkret sprach sich der CSU-Politiker in der Zeitung für eine Änderung des sogenannten Wuchermietparagrafen aus: "Wuchermieten haben in einer sozialen Marktwirtschaft nichts zu suchen. Wir können nicht zulassen, dass einige die Wohnungsknappheit ausnutzen, um sich selbst zu bereichern". Einen entsprechenden Gesetzentwurf hat der Bundesrat Mitte Januar dem Bundestag vorgelegt – auf Initiative der CSU. Außerdem befürwortete Seehofer in dem Interview eine stärkere Einschränkung der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen, warnte aber auch vor "zu strengen Eingriffen wie dem Mietendeckel", wie ihn der rot-rot-grüne Berliner Senat vor Kurzem verabschiedet hat. Seehofer hält diesen für verfassungswidrig und investitionsfeindlich.

Mietendeckel und erste "Auswüchse": Verkaufen statt vermieten?

Von der Wohnungswirtschaft kommt wenig Verständnis für die Münchner Initiative und Seehofers Forderungen nach mehr Regulierung des Wohnungsmarktes. "Ob Mietendeckel, Mietenstopp, Verschnauf- oder Atempause – all das sind gut klingende Begriffe für politische Initiativen, die den Menschen in den deutschen Ballungsräumen langfristige Hilfe auf den Wohnungsmärkten vorgaukeln. Am Ende bewirken sie aber – wie viele internationale Beispiele bestens belegen – genau das Gegenteil", sagte Axel Gedaschko, Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW.

Eine Aktivierung des "Wucherparagrafen" im Wirtschaftsstrafrecht hält der GdW-Chef für ein viel zielgenaueres Instrument: "Wichtig und richtig wäre es, ... diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die Notsituationen schamlos ausnutzen und sich an der Not der Wohnungssuchenden bereichern". Weder in Bayern noch sonst wo in Deutschland sei eine Regulierung, "die wie ein Schrotschuss auf alle wirkt", angebracht, so Gedaschko weiter. Wichtig seien eine nachhaltige Bodenpolitik, Wohnraumförderung auf hohem Niveau und der politische Wille, den Wohnungsneubau voranzubringen, nicht aber ideologische Auseinandersetzungen.

Erste Blüten treibt indessen der Mietendeckel in Berlin, dem bislang ersten Bundesland, das einen solchen Mietenstopp eingeführt hat: Einem Bericht des "Tagesspiegel" zufolge führe das neue Instrument dazu, dass immer mehr Vermieter Wohnungssuchenden eine Absage erteilten.





