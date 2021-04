Bild: Adobe Systems, Inc. Kippt das Bundesverfassungsgericht den Berliner Mietendeckel?

Eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum umstrittenen Berliner Mietendeckelgesetz steht unmittelbar bevor. Am 15. April will das Gericht mitteilen, ob es den Mietendeckel für verfassungswidrig hält.

Ist der Berliner Mietendeckel verfassungsgemäß? Diese Frage, die gravierende Auswirkungen auf hunderttausende Mietverhältnisse hat, wird seit Monaten heiß diskutiert. Das letzte Wort hat das Bundesverfassungsgericht, und dieses steht nun kurz bevor: Am Donnerstag, 15.4.2021, will das Gericht seine Entscheidung veröffentlichen. Das hat das Gericht auf seiner Internetseite angekündigt. Eine mündliche Verhandlung, aus der sich Rückschlüsse auf eine Tendenz des Gerichts hätten ziehen lassen, hatte zuvor – wie in den allermeisten Fällen – nicht stattgefunden.

Mietendeckel – Worum geht es?

Mit dem Gesetz zur Mietenbegrenzung im Wohnungswesen in Berlin, wie der Mietendeckel offiziell heißt, will der rot-rot-grüne Berliner Senat den zuletzt starken Anstieg der Mieten in der Hauptstadt bremsen.

Durch das Gesetz sind die Mieten für 1,5 Millionen Wohnungen seit dem 23.2.2020 auf dem Stand vom 19.6.2019 eingefroren. Seit Inkrafttreten der zweiten Stufe des Gesetzes am 23.11.2020 sind Mieten, die mehr als 20 Prozent über den gesetzlich festgelegten Obergrenzen liegen, verboten und müssen gegebenenfalls reduziert werden. Vom Mietendeckel ausgenommen sind unter anderem Neubauwohnungen, die ab 2014 bezugsfertig wurden.

Mietendeckel vor dem Bundesverfassungsgericht

Vor dem Bundesverfassungsgericht (2. Senat) sind mehrere Verfahren zum Mietendeckel anhängig, über die nun gemeinsam entscheiden wird:

Zum einen hatten 284 Abgeordnete der Bundestagsfraktionen von CDU/CSU und FDP einen Antrag auf abstrakte Normenkontrolle gemäß Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG eingereicht (Az. des BVerfG: 2 BvF 1/20). Sie meinen, das Land Berlin sei zum Erlass von Regelungen zur Miethöhe nicht befugt, da das Mietrecht in die Gesetzgebungskompetenz des Bundes falle.

Ferner hatte die 67. Zivilkammer des Landgerichts Berlin den Mietendeckel dem Bundesverfassungsgericht zur inhaltlichen Prüfung vorgelegt (konkrete Normenkontrolle gemäß Art. 100 Abs. 1 GG). Auch das Landgericht hält das Land Berlin nicht zum Erlass eines Mietendeckels befugt. Ein drittes Verfahren beruht auf einer Vorlage des Amtsgerichts Mitte (Az. des BVerfG: 2BvL 4/20 und 2 BvL 5/20).

Außer diesen drei Verfahren vor dem 2. Senat sind beim 1. Senat des Bundesverfassungsgerichts noch mehrere Verfassungsbeschwerden von Vermietern anhängig. Im März 2020 hatte der 1. Senat in diesen Verfahren den Erlass einer einstweiligen Anordnung gegen den Mietendeckel abgelehnt und ausgeführt, die Frage, ob das Land Berlin die Kompetenz zum Erlass des Mietendeckels besaß, müsse jedenfalls als offen bezeichnet werden.

Berliner Verfassungsgericht setzt Verfahren zum Mietendeckel aus

Auch vor dem Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin ist ein Verfahren abhängig. Dies hatten die dortigen Richter ausgesetzt, um die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts abzuwarten. In Berlin klagen die Abgeordnetenhausfraktionen von CDU und FDP.

Rechtsgutachten zum Mietendeckel

Die Frage, ob der Berliner Mietendeckel verfassungsgemäß ist, war bereits Gegenstand mehrerer Rechtsgutachten. Diese gelangen zu unterschiedlichen Ergebnissen.

Das Gutachten "Landeskompetenz zur Einführung eines sogenannten Mietendeckels?" verneint eine Gesetzgebungskompetenz des Landes Berlin. Der GdW hatte das Gutachten im September 2019 beim ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG), Hans-Jürgen Papier, in Auftrag gegeben.

Gutachten "Landeskompetenz zur Einführung eines sogenannten Mietendeckels?" verneint eine Gesetzgebungskompetenz des Landes Berlin. Der GdW hatte das Gutachten im September 2019 beim ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG), Hans-Jürgen Papier, in Auftrag gegeben. Papier ergänzte in einem zweiten Gutachten, dass der geplante Mietendeckel nicht nur formell, sondern auch materiell verfassungswidrig sei.

in einem zweiten Gutachten, dass der geplante Mietendeckel nicht nur formell, sondern auch materiell verfassungswidrig sei. Es fehle "eindeutig" an der Gesetzgebungskompetenz der Länder, kommentierte die Heussen Rechtsanwaltsgesellschaft in der Abhandlung "Der geplante Mietendeckel in Berlin ist nichtig!" das Berliner Gesetz, das so bislang einmalig in der Bundesrepublik ist.

"Der geplante Mietendeckel in Berlin ist nichtig!" das Berliner Gesetz, das so bislang einmalig in der Bundesrepublik ist. Ein im Auftrag der Berliner SPD-Fraktion erarbeitetes Expertengutachten sieht die Gesetzgebungskompetenz bei den Ländern.

Expertengutachten sieht die Gesetzgebungskompetenz bei den Ländern. Ebenso hat ein Rechtsgutachten im Auftrag der Rosa-Luxemburg-Stiftung keine Bedenken bezüglich der Verfassungsmäßigkeit des Berliner Mietendeckels.





dpa