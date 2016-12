Mieterhöhung

11.08.2016 | News Miethöhe

Berliner Mietspiegel 2015 vom Landgericht bestätigt

Bild: Lupo

Der Berliner Mietspiegel 2015 ist eine geeignete Schätzungsgrundlage, um die ortsübliche Vergleichsmiete in der Hauptstadt zu ermitteln, so das LG Berlin. Das Gericht sah es daher in zwei Urteilen nicht als erforderlich an, ein Sachverständigengutachten einzuholen.mehr