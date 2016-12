02.11.2016 | Top-Thema

Mietpreisdeckel: Regelungen der Bundesländer zur Kappungsgrenze

Bild: Haufe Online Redaktion

Die Bundesländer können seit Mai 2013 die Kappungsgrenze für Mieterhöhungen in Gebieten mit Wohnraumknappheit absenken, um den Anstieg von Mieten in bestehenden Mietverhältnissen einzudämmen. Einige Länder haben dies inzwischen umgesetzt. In diesem Top-Thema sind die Regelungen der Länder zusammengestellt.mehr