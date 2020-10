Bild: Adobe Systems, Inc In Greifswald soll für Mieterhöhungen künftig eine reduzierte Kappungsgrenze gelten

In Greifswald soll die Kappungsgrenze für Mieterhöhungen gesenkt werden. Greifswald wäre nach Rostock die zweite Stadt in Mecklenburg-Vorpommern, in der die Mieten weniger stark angehoben werden dürfen als grundsätzlich zulässig.