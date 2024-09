Der Deutsche Verwaltertag des Verbands der Immobilienverwalter Deutschland (VDIV) steht vor der Tür. Anlass für einen L'Immo-Podcast mit VDIV-Geschäftsführer Martin Kaßler. Der meint, der Verwalter-Beruf stehe aus vielerlei Gründen am Scheideweg.

Der Aufgabenbereich wird immer vielfältiger. Das Thema "energetische Sanierung" drängender. Aber muss hier der Verwalter tatsächlich als Initiator auftreten? Kaßler bejaht das, seine Begründung ist interessant.

Es geht in dieser L’Immo-Folge des Weiteren um das Thema Honorierung und darum, dass der Beruf auch aufgrund der virtuellen Eigentümerversammlung immer attraktiver wird. Was auch daran liegt, dass viele Verwaltungen inzwischen Eigentümerversammlungen vor 17 Uhr ansetzen. Immer mehr Verwaltungen trennen sich von unliebsamen Eigentümergemeinschaften. Was bedeutet das für die? Was bedeutet das für den Markt? Wie können hier Lösungen aussehen? Und was bedeutet der Verkauf der Haufe-Lexware Real Estate AG (HLRE) für die Branche?

L'Immo auf allen Plattformen

Der Podcast von Haufe.Immobilien erscheint regelmäßig – mit spannenden Menschen, Meinungen und Themen aus der Immobilienwirtschaft.

Damit Sie keine Folge verpassen, kündigen wir Neuerscheinungen immer auf unseren Online-Seiten, im Newsletter und in unseren Social-Media-Kanälen an.

Oder folgen Sie uns einfach gleich auf:

Haufe

Spotify

Youtube

Deezer

Google-Podcasts

Apple-Podcasts

Podigee