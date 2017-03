Kappungsgrenze in Baden-Württemberg, Bayern und Thüringen

03.03.2017 | Top-Thema Mietpreisdeckel: Regelungen der Bundesländer zur Kappungsgrenze

Bayern hat als erstes Bundesland die Kappungsgrenze gesenkt. Baden-Württemberg hat ebenfalls eine Regelung beschlossen. In Thüringen gilt die reguläre Kappungsgrenze von 20 Prozent.

Kappungsgrenze in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg gilt in 44 Städten und Gemeinden eine abgesenkte Kappungsgrenze.

Geltungszeitraum: 1.7.2015 bis 30.6.2020

Gesetzliche Grundlage: Verordnung der Landesregierung zur Bestimmung der Gebiete mit abgesenkter Kappungsgrenze bei Mieterhöhungen (Kappungsgrenzenverordnung Baden-Württemberg – KappVO BW) vom 9.6.2015 (GBl 2015, S. 346)

Folgende Kommunen sind erfasst:

Altbach, Asperg, Bad Krozingen, Bad Säckingen, Baienfurt, Denzlingen, Dossenheim, Edingen-Neckarhausen, Emmendingen, Eppelheim, Fellbach, Freiberg am Neckar, Freiburg im Breisgau, Friedrichshafen, Grenzach-Wyhlen, Heidelberg, Heilbronn, Karlsruhe, Kirchentellinsfurt, Konstanz, Leimen, Lörrach, March, Merzhausen, Möglingen, Neckarsulm, Offenburg, Radolfzell am Bodensee, Rastatt, Ravensburg, Reutlingen, Rheinfelden (Baden), Rheinstetten, Rielasingen-Worblingen, Singen (Hohentwiel), Steinen, Stuttgart, Tübingen, Ulm, Umkirch, Waldkirch, Weil am Rhein, Weingarten, Wendlingen am Neckar.



Mietpreisbremse

Baden-Württemberg hat auch die Mietpreisbremse für neue Mietverträge umgesetzt. 68 Gemeinden sind umfasst. Mehr zur Mietpreisbremse in Baden-Württemberg

Kappungsgrenze in Bayern

Bayern hat im Lauf des Jahres 2013 die Kappungsgrenze für Mieterhöhungen in zwei Schritten abgesenkt – zunächst in München und sodann in weiteren Städten und Gemeinden.

Zum 1.1.2016 wurde eine neue, einheitliche Regelung erlassen, in die zahlreiche weitere Gemeinden aufgenommen wurden, während einige Gemeinden wieder herausgenommen worden sind.

Geltungszeitraum: 1.1.2016 bis 31.7.2020

Gesetzliche Grundlage: Verordnung zur Festlegung des Anwendungsbereichs bundesrechtlicher Mieterschutzvorschriften (Mieterschutzverordnung - MiSchuV) vom 10.11.2015 (GVBl. 2015, S. 398)

In diesen bayerischen Gemeinden ist die Kappungsgrenze reduziert:

Regierungsbezirk Oberbayern

Kreisfreie Städte Ingolstadt, München, Rosenheim

Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen: Bad Heilbrunn, Bad Tölz, Wolfratshausen

Landkreis Berchtesgadener Land: Ainring, Bad Reichenhall, Bayerisch Gmain, Freilassing, Piding

Landkreis Dachau: Bergkirchen, Dachau, Erdweg, Haimhausen, Hilgertshausen-Tandern, Karlsfeld, Markt Indersdorf, Petershausen, Schwabhausen, Sulzemoos, Weichs

Landkreis Ebersberg: Anzing, Ebersberg, Egmating, Emmering, Forstinning, Frauenneuharting, Glonn, Grafing b. München, Hohenlinden, Kirchseeon, Markt Schwaben, Moosach, Pliening, Poing, Vaterstetten, Zorneding

Landkreis Eichstätt: Lenting

Landkreis Erding: Dorfen, Erding, Neuching, Oberding

Landkreis Freising: Allershausen, Attenkirchen, Eching, Fahrenzhausen, Freising, Hallbergmoos, Kranzberg, Langenbach, Marzling, Neufahrn b. Freising

Landkreis Fürstenfeldbruck: Eichenau, Fürstenfeldbruck, Germering, Gröbenzell, Maisach, Olching, Puchheim, Schöngeising, Türkenfeld

Landkreis Garmisch-Partenkirchen: Murnau a. Staffelsee

Landkreis Landsberg am Lech: Dießen am Ammersee, Eresing, Landberg am Lech

Landkreis Miesbach: Holzkirchen, Irschenberg, Kreuth, Miesbach, Otterfing, Waakirchen

Landkreis München: Aschheim, Aying, Baierbrunn, Brunnthal, Feldkirchen, Garching b. München, Gräfelfing, Grasbrunn, Grünwald, Haar, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Hohenbrunn, Ismaning, Kirchheim b. München, Neubiberg, Neuried, Oberhaching, Oberschleißheim, Ottobrunn, Planegg, Pullach i. Isartal, Putzbrunn, Sauerlach, Schäftlarn, Straßlach-Dingharting, Taufkirchen, Unterföhring, Unterhaching, Unterschleißheim

Landkreis Neuburg-Schrobenhausen: Neuburg a.d. Donau

Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm: Manching, Paffenhofen a.d. Ilm, Reichertshofen

Landkreis Rosenheim: Bad Aibling, Kolbermoor, Prien a. Chiemsee

Landkreis Starnberg: Andechs, Berg, Feldafing, Gauting, Gilching, Herrsching a. Ammersee, Krailling, Pöcking, Seefeld, Starnberg, Tutzing, Weßling

Landkreis Weilheim-Schongau: Weilheim i. OB

Regierungsbezirk Niederbayern

Kreisfreie Stadt Landshut

Landkreis Landshut: Altdorf

Regierungsbezirk Oberpfalz

Kreisfreie Stadt Regensburg

Landkreis Regensburg: Neutraubling

Regierungsbezirk Oberfranken

Kreisfreie Stadt Bamberg

Regierungsbezirk Mittelfranken

Kreisfreie Städte Erlangen, Fürth, Nürnberg

Landkreis Fürth: Zirndorf

Regierungsbezirk Unterfranken

Kreisfreie Städte Aschaffenburg, Würzburg

Landkreis Aschaffenburg: Goldbach

Landkreis Würzburg: Gerbrunn

Regierungsbezirk Schwaben

Kreisfreie Städte Augsburg, Kempten (Allgäu)

Landkreis Neu-Ulm: Neu-Ulm

Mietpreisbremse

Bayern hat auch die Mietpreisbremse für neue Mietverträge umgesetzt. Diese gilt in 137 Gemeinden. Mehr zur Mietpreisbremse in Bayern

Kappungsgrenze in Thüringen

In Thüringen gilt die reguläre Kappungsgrenze von 20 Prozent. Eine Absenkung auf 15 Prozent in einigen Städten wird geprüft.