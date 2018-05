Die umstrittene Mietpreisbremse soll nun auch in Rostock gegen steigende Mieten zum Einsatz kommen Bild: Hansestadt Rostock/Fotoagentur Nordlicht

Mecklenburg-Vorpommern will ab September die Mietpreisbremse in Rostock und Greifswald einführen. Eine entsprechende Verordnung zur Verbandsanhörung hat das Kabinett bereits freigegeben, wie eine Sprecherin des Bauministeriums in Schwerin sagte. Die Wohnungswirtschaft kritisierte die angekündigte Mietpreisbremse: Das Problem der Wohnungsnot werde dadurch nicht behoben.

Rostock und Greifswald hatten die Einführung der Mietpreisbremse angefragt, um den steigenden Mietpreisen zu begegnen. Der Landtag hatte die Regierung bereits im Januar 2017 zur Prüfung einer Mietpreisbremse aufgefordert. Kommt die Mietpreisbremse, dürfen Vermieter künftig bei Neuvermietung maximal zehn Prozent mehr als die ortsübliche Vergleichsmiete verlangen.

Bauminister fordert zu mehr Neubau auf

Nun kam das Bauministerium zu dem Schluss, dass in beiden Universitätsstädten ein angespannter Wohnungsmarkt mit weniger als vier Prozent Leerstand vorliegt. Bauminister Christian Pegel (SPD) forderte Rostock und Greifswald zu mehr Neubau auf: Hier liege die eigentliche Ursache des Problems. Er sagte zu, dass das Land den Neubau mit dem Programm "Wohnungsbau Sozial" unterstützen werde. 2017 standen Pegel zufolge rund 15 Millionen Euro zur Verfügung, für 2018 und 2019 seien jeweils mehr als 20 Millionen Euro für den Bau kostengünstiger Wohnungen vorgesehen.

Verband: Mietpreisbremse kein geeignetes Instrument

Für mehr Wohnungsneubau sprach sich auch der Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen aus. Dass sich die Mietpreisbremse nicht als Instrument gegen die Wohnungsknappheit und steigende Mietpreise eigne, habe man bereits in Hamburg und Schleswig-Holstein gesehen, kommentierte Verbandsdirektor Andreas Breitner den Vorstoß. In Schleswig-Holstein plane die Landesregierung bereits ihre Abschaffung.

"Wir haben auf den Wohnungsmärkten von Rostock und Greifswald kein Nachfrage-, sondern ein Angebotsproblem", erklärte Breitner. "Wer heute in Rostock oder Greifswald eine Wohnung neu vermieten will, hat mindestens 50 Bewerber."

Top-Thema: Mietpreisbremse – Regelungen der Bundesländer

Das könnte Sie auch interessieren:

Viele halten sie für unwirksam: Ist die Mietpreisbremse eine Fehlkonstruktion?

LG Berlin bringt Mietpreisbremse vor das Bundesverfassungsgericht

Auch in Hessen wackelt die Mietpreisbremse