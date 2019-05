Bild: Haufe Online Redaktion Weniger Kommunen, aber mehr Menschen sind ab Juni 2019 von der Absenkung der Kappungsgrenze in NRW erfasst

In Nordrhein-Westfalen tritt zum 1.6.2019 eine neue Verordnung zur Absenkung der Kappungsgrenze bei Mieterhöhungen in Kraft. Diese gilt in 37 Städten und Gemeinden.