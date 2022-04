Wie kann die Energieeffizienz in Wohnungseigentümergemeinschaften (WEGs) gesteigert werden? Wo fehlt Unterstützung? Das EU-Projekt "Green Home" unter der Leitung des VDIV Deutschland fragt bei Verwaltern und Eigentümern nach. Die Online-Umfrage dauert 15 Minuten und zudem gibt es auch etwas zu gewinnen.

Das auf drei Jahre angelegte EU-finanzierte Kooperationsprojekt "Green Home" unter dem Vorsitz des Verbands der Immobilienverwalter Deutschland (VDIV Deutschland) arbeitet daran, die Dekarbonisierung des Gebäudebestands von Wohnungseigentümergemeinschaften (WEGs) voranzubringen. Erklärtes Ziel des Projekts ist es, die Sanierungsrate zu steigern, damit der Gebäudebestand in Deutschland bis zum Jahr 2045 klimaneutral ist.

Wohnungseigentümergemeinschaften und WEG-Verwaltungen sollen so dabei unterstützt werden, die Themen Klimaschutz und Energieeffizienz im Rahmen von Sanierungsvorhaben systematisch mitzudenken und in die Planungs- und Entscheidungsprozesse zu integrieren, wie es in einer Mitteilung des VDIV heißt.

"Green Home"-Umfrage für Eigentümer und WEG-Verwalter

Das kann nur gelingen, wenn sich die energieeffizienten Maßnahmen am tatsächlichen Bedarf der Akteure ausrichten. Das EU-Projekt erarbeitet zunächst eine Ist-Analyse der aktuellen Herausforderungen. In interaktiven Dialogformaten, runden Tischen und Interviews werden die verschiedenen Perspektiven, Erwartungen und Erfahrungen gesammelt, um praktikable Lösungen zu entwickeln.

Der VDIV Deutschland lädt in einem ersten Schritt WEG-Verwalter und Wohnungseigentümer bundesweit ein, an einer 15-minütigen Online-Umfrage zum Thema Energieeffizienzsteigerung im WEG-Bestand teilzunehmen. Unter den Teilnehmenden verlost der Dachverband Tickets für den Deutschen Verwaltertag im September und mehrere Seminare.

Weitere Partner des "Green Home"-Projekts neben dem VDIV Deutschland sind die Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz (DENEFF), die Initiative Wohnungswirtschaft Osteuropa (IWO) und Funding for Future (F3). Die Zusammenarbeit wurde Ende Oktober 2021 gestartet.

