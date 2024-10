BGH: Vorkaufsrecht von Angehörigen geht Mietervorkaufsrecht vor

Ein dingliches Vorkaufsrecht zugunsten eines Familienangehörigen hat Vorrang vor dem gesetzlichen Vorkaufsrecht eines Mieters, selbst wenn es erst nach Überlassung der Wohnung an den Mieter bestellt worden ist.

Hintergrund: Konkurrierende Vorkaufsrechte

Geschiedene Eheleute hatten das gemeinsame Haus im Zuge ihrer Trennung im Jahr 2016 in Wohnungseigentum aufgeteilt. Von den drei Wohnungen erhielt der Mann zwei und die Frau eine zu Eigentum. Zudem bewilligten sie sich gegenseitig dingliche Vorkaufsrechte.

Im Jahr 2019 verkaufte der Mann eine seiner beiden Wohnungen. Diese war bei der Aufteilung in Wohnungseigentum bereits vermietet. Daraufhin übte seine Ex-Frau ihr Vorkaufsrecht aus. Der Mieter der Wohnung machte ebenfalls sein Vorkaufsrecht (Mietervorkaufsrecht gemäß § 577 Abs. 1 Satz 1 BGB) geltend.

Der Mieter wurde schließlich als Eigentümer der Wohnung im Grundbuch eingetragen. Die Frau ist der Ansicht, ihr Vorkaufsrecht sei gegenüber dem des Mieters vorrangig. Sie verlangt von ihrem geschiedenen Mann, ihr das Eigentum an der Wohnung zu übertragen und ihre Eintragung als Eigentümerin zu bewilligen.

Die Klage blieb vor Landgericht und Oberlandesgericht ohne Erfolg. Die Gerichte waren der Meinung, das Vorkaufsrecht des Mieters gehe dem gewillkürten dinglichen Vorkaufsrecht jedenfalls dann vor, wenn letzteres wie hier bei Überlassung der Wohnung an den Mieter noch nicht bestanden habe.

Entscheidung: Angehöriger hat Vorrang

Der BGH teilt die Auffassung der Vorinstanzen nicht. Das dingliche Vorkaufsrecht der Ex-Frau hat Vorrang vor dem Mietervorkaufsrecht.

Ein dingliches Vorkaufsrecht genießt jedenfalls dann Vorrang vor dem Vorkaufsrecht des Mieters, wenn es vom Eigentümer zu Gunsten eines Familienangehörigen im Sinne von § 577 Abs. 1 Satz 2 BGB bestellt wurde. So liegt es hier. Denn Eheleute sind auch dann als Familienangehörige im Sinne dieser Regelung anzusehen, wenn sie geschieden sind.

Das dingliche Vorkaufsrecht hat selbst dann Vorrang, wenn es erst nach Überlassung der Wohnung an den Mieter bestellt wurde. Der Vermieter könnte die Wohnung nämlich gemäß der genannten Vorschrift direkt dem Familienangehörigen verkaufen, ohne dass der Mieter zum Vorkauf berechtigt wäre. Daher ist nicht ersichtlich, warum das Vorkaufsrecht des Mieters vor dem dinglichen Vorkaufsrecht des Familienangehörigen Vorrang haben sollte.

(BGH, Urteil v. 27.9.2024, V ZR 48/23)

