Indexmiete: Urteile zu Klauseln im Mietvertrag

Vermieter müssen beachten, dass sie bei Vereinbarung eines Indexmietvertrages die Miethöhe nicht mehr gemäß § 558 BGB regelmäßig an die ortsübliche Vergleichsmiete anpassen dürfen – Basis für die Anpassungen ist vielmehr der Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamtes. Vorteil für Vermieter: Mietpreisbremse und Kappungsgrenzen gelten für die Indexmiete nicht. Die Optionen einer regelmäßigen Mieterhöhung – Anpassung an die örtliche Vergleichsmiete und Anpassung an den Preisindex – dürfen auch durch eine ausdrückliche Regelung im Mietvertrag nicht kombiniert werden (§ 557b Abs. 2 Satz 3 BGB). Bei einer wirksamen Indexvereinbarung kann der Vermieter die Anpassung der Miete an den Index einmal pro Jahr verlangen: Die Berechnung muss dem Mieter in Textform verständlich und transparent mitgeteilt werden.