21.10.2014 | News Politik

Brandenburg will die Mietpreisbremse ausweiten

Bild: Haufe Online Redaktion

Das Land Brandenburg will den Mietanstieg in gefragten Gegenden stärker begrenzen, als es die Bundesregierung plant. Justizminister Helmuth Markov (Linke) forderte am Dienstag, auch Neubauten und umfassend modernisierte Wohnungen in die Mietpreisbremse einzubeziehen, die in der ersten Jahreshälfte 2015 in Kraft treten soll.mehr