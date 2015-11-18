Miethöhe

Mietpreisbremse in Bremen gilt bis 2029

News 28.11.2025 | 13:00 Uhr
Haufe Online Redaktion
Haufe Online Redaktion
Mietpreisbremse in Bremen
Bild: Project Photos GmbH & Co. KG Ab Dezember gilt in Bremen die Mietpreisbremse

Die Geltung der Mietpreisbremse in Bremen wird bis Ende 2029 verlängert. Bremerhaven ist von der Regelung nach wie vor nicht erfasst.

In Bremen wird die Mietpreisbremse bis zum 31.12.2029 verlängert. Die neue Mietenbegrenzungsverordnung, die der Senat beschlossen hat, wurde am 28.11.2025 im Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen verkündet.

Die Verordnung tritt am 1.12.2025 in Kraft und schließt nahtlos an die bisherige Verordnung an. Die Mietpreisbremse gilt ausschließlich für die Stadtgemeinde Bremen, nicht für Bremerhaven. Dort darf die Miete bei neu abgeschlossenen Mietverträgen höchstens zehn Prozent oberhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Von der Mietpreisbremse ausgenommen sind Wohnungen, die nach dem 1.10.2014 neu gebaut wurden, sowie umfassend modernisierte Wohnungen.

Eine vollständige Liste aller deutschen Gemeinden, in denen die Mietpreisbremse greift, finden Sie im Top-Thema "In diesen Städten gilt die Mietpreisbremse".

Kappungsgrenze ist reduziert

Im Bundesland Bremen mit Ausnahme von Bremerhaven ist zudem die Kappungsgrenze für Mieterhöhungen in laufenden Mietverhältnissen von 20 auf 15 Prozent innerhalb von drei Jahren reduziert.

Schlagworte zum Thema:  Mietpreisbremse , Kappungsgrenze , Mieterhöhung , Mietrecht
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
0 Kommentare
Das Eingabefeld enthält noch keinen Text oder nicht erlaubte Sonderzeichen. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe, um den Kommentar veröffentlichen zu können.
Noch keine Kommentare - teilen Sie Ihre Sicht und starten Sie die Diskussion
Zum Haufe Shop
Zum Thema Wirtschaft & Politik
Haufe Shop: Vermieter-Lexikon

Hier finden Sie Antworten auf alle wichtigen Rechtsfragen von A wie Abmahnung bis Z wie Zahlungsverzug. Das Buch hilft, Probleme zu erkennen, zu vermeiden oder zu lösen. Mit über 10.000 aktuellen Gerichtsentscheidungen – von Experten ausführlich erläutert. Jetzt in der 18. Auflage!
Bleiben Sie immer Up-to-date mit dem ImmobilienWirtschaft Newsletter - kostenlos und unverbindlich