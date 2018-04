Mieten in Berlin sollen langsamer steigen Bild: Haufe Online Redaktion

Die Kappungsgrenze für Mieterhöhungen in Berlin beträgt weiterhin 15 Prozent in drei Jahren. Der Senat hat eine entsprechende Verordnung für die nächsten fünf Jahre erlassen. Bereits seit 2013 gilt in Berlin eine reduzierte Kappungsgrenze.

In Berlin dürfen die Mieten auch weiterhin innerhalb von drei Jahren höchstens um 15 Prozent steigen. Der Senat hat auf Vorlage der Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen, Katrin Lompscher, die Verordnung zur Senkung der Kappungsgrenze für Mieterhöhungen erlassen. Damit wird die bereits seit Mai 2013 geltende Absenkung der Kappungsgrenze von 20 auf 15 Prozent bis zum Jahr 2023 verlängert.

Durch die Verordnung wird ganz Berlin zu einem Gebiet im Sinn des § 558 Abs. 3 Satz 2 BGB erklärt, in dem die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen besonders gefährdet ist.

Die Möglichkeit, in Gebieten mit Wohnungsknappheit die Kappungsgrenze für Mieterhöhungen abzusenken, wurde durch das Mietrechtsänderungsgesetz eingeführt, das seit 1.5.2013 gilt.

Lesen Sie auch:

Top-Thema Mietpreisdeckel: Regelungen der Bundesländer zur Kappungsgrenze