Verfassungsrecht

Haus in Hand mit Geld
Haus in Hand mit Geld
Aktualisierung

Sind Rechtsmittel gegen die neuen Grundsteuerwertbescheide ratsam?

Eine Bestandsaufnahme nach Vorliegen der ersten Gerichtsentscheidungen: Das FG Köln hat jüngst in einem "Hauptsacheverfahren" entschieden, das die neue Grundsteuerbewertung unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten nicht zu beanstanden ist. Zuvor hat der BFH in zwei Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes zum sog. Bundesmodell entschieden, dass Steuerpflichtige im Einzelfall unter bestimmten Bedingungen die Möglichkeit haben müssen, einen unter dem festgestellten Grundsteuerwert liegenden Wert ihres Grundstücks nachzuweisen.
Containerschiffe im Hafen
Containerschiffe im Hafen
BFH

Vorlage an das BVerfG zur Tonnagebesteuerung

Es wird eine Entscheidung des BVerfG darüber eingeholt, ob § 52 Abs. 10 Satz 4 EStG i. d. F. des Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetzes (AbzStEntModG) vom 2.6.2021 (BGBl I 2021, S. 1259) gegen das verfassungsrechtliche Rückwirkungsverbot verstößt, soweit diese Vorschrift die rückwirkende Anwendung des § 5a Abs. 4 Satz 5 und 6 EStG i. d. F. des AbzStEntModG für Wirtschaftsjahre anordnet, die nach dem 31.12.1998 beginnen.
Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Fachbeiträge & Kommentare
Cloer/Hagemann, AStG § 5 AS... / 1.6.1 Verfassungsrecht
Kommentar
Dötsch/Pung/Möhlenbrock (D/... / 2.2.1 Verhältnis zum Verfassungsrecht
Kommentar
Dötsch/Pung/Möhlenbrock (D/... / Ausgewählte Literaturhinweise:
Kommentar
Dötsch/Pung/Möhlenbrock (D/... / 7.4 Verhältnis zum Verfassungs-, Europa- und DBA-Recht
Kommentar
Dötsch/Pung/Möhlenbrock (D/... / Ausgewählte Literaturhinweise:
Kommentar
Alle anzeigen
Meistgelesene Beiträge
Geringwertiges Wirtschaftsgut
804
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
637
Entgeltumwandlung
431
Nebenkostenabrechnung erstellen: Rechte und Pflichten für Vermieter
357
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
314
Schenkung
311
Reverse Charge Verfahren
306
Doppelte Haushaltsführung
236
Eingruppierung TVöD
198
Kurzfristige Beschäftigung
188
Verwandte Themen
Grundgesetz Coronavirus Säumniszuschlag Mieterhöhung Abgabenordnung Einstweilige Verfügung Grundsteuerreform Verfassung Verwaltungsgericht Grundsteuer Investitionsabzugsbetrag Politik Hinzurechnung Wohnungsunternehmen Sorgerecht Aussetzung der Vollziehung Zweitwohnungsteuer Gewinn EU-Recht Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) Menschenrecht Zinssatz Einnahmenüberschussrechnung Kindergeld Freiheitsstrafe Gewinnermittlung Kirchliches Arbeitsrecht Eingetragene Lebenspartnerschaft Einspruch Grunderwerbsteuer