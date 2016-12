20.04.2015 | News Investmentsteuergesetz

Schäuble will Milliarden-Steuerschlupfloch schließen

Das BMF will ein Steuerschlupfloch schließen, durch das dem Staat hohe Summen an Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag entgehen. Regierungskreise in Berlin bestätigten am Samstag einen entsprechenden Bericht der "Wirtschaftswoche".mehr