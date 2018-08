Künftig nur noch halb so teuer: die Privatnutzung eines Elektro-Dienstwagens.

Bild: Corbis Künftig nur noch halb so teuer: die Privatnutzung eines Elektro-Dienstwagens.

Der geldwerte Vorteil für die private Nutzung eines Elektro-Dienstwagens wird ab 2019 quasi halbiert. Die Ein-Prozent-Regelung berechnet sich ab 2019 bei E-Autos nur noch aus dem halben Bruttolistenpreis. Der geplante Steuervorteil gilt für ab 2019 neu angeschaffte Elektro-Fahrzeuge.

Der geldwerte Vorteil für die private Nutzung eines Elektro-Dienstwagens wird ab 2019 quasi halbiert. Die Ein-Prozent-Regelung berechnet sich ab 2019 bei E-Autos nur noch aus dem halben Bruttolistenpreis. Der geplante Steuervorteil gilt für ab 2019 neu angeschaffte Elektro-Fahrzeuge.

Die Bundesregierung beschloss Anfang August 2018 den "Gesetzentwurf zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren im Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften". Dieser soll nach der Sommerpause von Bundestag und Bundesrat beraten und noch in diesem Jahr verkündet werden.

Neben der namensgebenden Neuregelung enthält der Gesetzentwurf eine ganze Reihe weiterer, nicht in Zusammenhang stehender Gesetzesänderungen, weshalb der Entwurf auch Anfangs den Titel "Jahressteuergesetz 2018" trug. Damit sollen die seit dem Ablauf der vergangenen Legislaturperiode fachlich notwendig gewordenen Rechts­änderungen im Steuerrecht erfolgen.



"Halbe Steuer" für Elektro-Dienstwagen ab 2019

Der geldwerte Vorteil aus der Privatnutzung eines Dienstwagens wird meist nach der sog. Ein-Prozent-Regelung ermittelt. Bemessungsgrundlage ist der auf volle hundert Euro abgerundete Brutto-Listenneupreis des Dienstwagens. Die Halbierung der Lohnsteuer auf neu angeschaffte Elektro-Dienstwagen wird dadurch erreicht, dass der geldwerte Vorteil für solche Fahrzeuge nur noch von der hälftigen Bemessungsgrundlage berechnet wird.

Die Halbierung gilt auch für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte und für Familienheimfahrten im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung.

Bei der Fahrtenbuchmethode werden die Anschaffungskosten für das Kraftfahrzeug in Form der Abschreibung (AfA) berücksichtigt. Entsprechend der Halbierung der Bemessungsgrundlage für die Anwendung der Listenpreisregelung werden die Anschaffungskosten halbiert - und damit ebenfalls die zu berücksichtigende AfA. Wird ein gemieteter oder geleaster E-Firmenwagen genutzt, sind die Leasing- oder Mietkosten nur zur Hälfte zu berücksichtigen

Hintergrund: Union und SPD hatten im Koalitionsvertrag einen auf 0,5 Prozent reduzierten Satz bei der Dienstwagenbesteuerung vereinbart. Dies wird im Ergebnis nun durch die Halbierung der Bemessungsgrundlage erreicht (§ 6 Absatz 1 Nummer 4 EStG-Entwurf).



E-Dienstwagen: Steuervorteil nur für befristeten Zeitraum

Die Neuregelung gilt nur für Elektro- und Hybridelektrofahrzeuge, die extern aufladbar sind und die in den Jahren 2019 bis 2021 angeschafft oder geleast werden.

Für davor und danach angeschaffte oder geleaste Elektro- und Hybridelektrofahrzeuge, die extern aufladbar sind, gilt die bisherige Regelung unverändert weiter: Danach ist der Listenpreis für bis zum 31. Dezember 2013 angeschaffte Kraftfahrzeuge um 500 Euro pro Kilowattstunde der Batteriekapazität zu mindern. Der Betrag von 500 Euro ist für in den Folgejahren angeschaffte Kraftfahrzeuge um jährlich 50 Euro pro Kilowattstunde der Batteriekapazität zu mindern; die Minderung pro Kraftfahrzeug beträgt maximal 10.000 Euro.

Quelle: Gesetzesentwurf der Bundesregierung zum "Jahressteuergesetz 2018" vom 10. August 2018.



Elektro-Firmenwagen: Erläuterungen zur lohnsteuerlichen Behandlung

Weitere Erläuterungen zur lohnsteuerlichen Behandlung der Überlassung eines betrieblichen Elektro- und Hybridelektrofahrzeugs ergeben sich aus folgenden BMF-Schreiben:

BMF-Schreiben vom 5. Juni 2014 (BStBl 2014 I Seite 835), ergänzt durch BMF-Schreiben vom 24. Januar 2018 (BStBl 2018 I Seite 272) und

BMF-Schreiben vom 14. Dezember 2016 (BStBl 2016 I Seite 1446), ergänzt durch BMF-Schreiben vom 26. Oktober 2017 (BStBl 2017 I Seite 1439).

Top-Thema: Firmenwagenüberlassung an Arbeitnehmer

In einem aktuellen Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 4. April 2018 werden alle Details zur steuerlichen Behandlung der Kfz-Überlassung an Arbeitnehmer erläutert. Die wichtigsten und interessanten Punkte daraus haben wir für Sie im Top-Thema "Firmenwagenüberlassung an Arbeitnehmer" zusammengefasst.