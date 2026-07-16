Grundfreibetrag

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Fachbeiträge & Kommentare
Frotscher/Geurts, EStG § 10... / 2.6.4 Konkurrenz zu § 33a Abs. 1 EStG
Kommentar
Frotscher/Geurts, EStG § 10... / 2.1.1.3 Verfassungsmäßigkeit der Neuregelung
Kommentar
Frotscher/Geurts, EStG § 39... / 4.1 Pflichten des Arbeitnehmers
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Literaturauswertung EStG/KS... / 2.38 § 32a EStG (Einkommensteuertarif)
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Literaturauswertung EStG/KS... / 2.35 § 22 EStG (Arten der sonstigen Einkünfte)
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