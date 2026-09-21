Kinderfreibetrag

Kinderschuhe gefüllt mit Geld
Kinderschuhe gefüllt mit Geld
BFH

Voraussetzungen für einen Widerspruch gegen die Übertragung des sog. BEA-Freibetrag

Wenn ein Elternteil weder Betreuungskosten trägt noch persönlich Betreuungspflichten wahrnimmt, sondern es dem anderen Elternteil überlässt, den Betreuungsbedarf des Kindes durch eigene Betreuungsleistungen oder dadurch zu decken, dass er die Betreuung durch Inanspruchnahme Dritter organisiert, kann er der Übertragung des Freibetrags für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf (sog. BEA-Freibetrag) auf den anderen Elternteil nicht widersprechen.
Familie läuft auf Wiese
Familie läuft auf Wiese
BFH Kommentierung

Übertragung des Kinderfreibetrags bei in nichtehelicher Lebensgemeinschaft lebenden Elternteilen

Bei einer funktionierenden nichtehelichen Lebensgemeinschaft kann im Hinblick auf die Übertragung des Kinderfreibetrags nach § 32 Abs. 6 Satz 6 EStG grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass die tatsächliche Verteilung der Unterhaltsleistungen zwischen den Elternteilen für im Haushalt lebende minderjährige Kinder (in Form von Natural-, Bar- und Betreuungsunterhalt) dem Willen des allein sorgeberechtigten Elternteils oder der gemeinsam sorgeberechtigten Elternteile entspricht.
Modellfigur auf Steuererklärung und Kinderbetreuungskosten
Modellfigur auf Steuererklärung und Kinderbetreuungskosten
BFH Kommentierung

Übertragung kindbedingter Freibeträge und "Günstigerprüfung"

Bei verheirateten aber dauernd getrennt lebenden Elternteilen kann die Übertragung des Kinderfreibetrags und des Freibetrags für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf nicht allein auf den Antrag eines Elternteils gestützt werden. Bei nicht zusammenveranlagten Elternteilen ist für die Günstigerprüfung dem Anspruch auf Kindergeld die Differenz zwischen der Steuer nach dem Grundtarif auf das Einkommen ohne Abzug der Freibeträge nach § 32 Abs. 6 EStG und der Steuer nach dem Grundtarif auf das Einkommen nach Abzug der Freibeträge gegenüberzustellen.
Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Fachbeiträge & Kommentare
Betriebsprüfung: Aufbewahru... / 5.5.2 Einsatz des IDEA-Zusatzprogramms AIS TaxAudit
Beitrag
Kompaktübersicht: Steuerges... / Kindergeld, Kinderfreibetrag
Lexikonbeitrag
Kompaktübersicht: Steuerges... / Einkommensteuer
Lexikonbeitrag
Kompaktübersicht: Steuerges... / Corona
Lexikonbeitrag
Kompaktübersicht: Steuerges... / Steueränderungen 2027, Einkommensteuerreformgesetz
Lexikonbeitrag
Alle anzeigen
Meistgelesene Beiträge
Geringwertiges Wirtschaftsgut
804
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
637
Entgeltumwandlung
431
Nebenkostenabrechnung erstellen: Rechte und Pflichten für Vermieter
357
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
314
Schenkung
311
Reverse Charge Verfahren
306
Doppelte Haushaltsführung
236
Eingruppierung TVöD
198
Kurzfristige Beschäftigung
188
Verwandte Themen
Einkommensteuer Kindergeld Kind Grundfreibetrag Lohnsteuer Steueränderungen Freibetrag Unterhalt Ehegattensplitting Coronavirus Kinderbetreuung Lebenspartner Ehegatte Dienstwagen ELStAM Abgeltungsteuer Ausbildung Solidaritätszuschlag Arbeitnehmerbesteuerung Jobticket Steuerpflicht Geringwertiges Wirtschaftsgut Betriebliche Gesundheitsförderung Steueroase Ehrenamt Kinderzuschlag Elterngeld Zuschuss Sachspende Alleinerziehende