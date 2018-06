Ziel: Familien stärken und entlasten. Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Die Koalition legt ein Milliarden-Entlastungspaket vor, unter anderem mit Steuerrabatten und mehr Kindergeld.

Familien in Deutschland sollen ab kommendem Jahr mehr Geld in der Tasche haben und um insgesamt 9,8 Mrd. EUR im Jahr entlastet werden. Das sieht ein Entwurf von Bundesfinanzminister Olaf Scholz vor, der am Montag in die Abstimmung mit den anderen Ministerien der Bundesregierung ging. Am 27.6.2018 soll das Familienpaket vom Kabinett beschlossen werden. Eine Familie mit einem Bruttojahresgehalt von 60.000 EUR soll im kommenden Jahr um 9,36 % entlastet werden (251 EUR).



Maßnahmen betreffen nicht nur Familien



Zu dem Paket gehört eine Kindergelderhöhung um 20 EUR im Monat ab Juli 2019, ein höherer Steuer-Grundfreibetrag und zusätzlich ein höherer Kinderfreibetrag. Hinzu kommt eine Entlastung mittlerer und unterer Einkommen bei der "kalten Progression", wie am Montag aus Regierungskreisen in Berlin verlautete. Union und SPD hatten Entlastungen im Koalitionsvertrag vereinbart, einige Maßnahmen gehen aber noch darüber hinaus - und betreffen nicht nur Familien.

Auch höhere Einkommen werden etwas entlastet

Bei einem Familieneinkommen von 120.000 EUR brutto soll die Entlastung 380 EUR im Jahr betragen - das sind 1,8 % an Einsparungen im Vergleich zu 2018. Ziel sei insgesamt eine sozial gerechtere Steuerpolitik, hieß es dazu aus dem Bundesfinanzministerium.

Abbau der "kalten Progression"



Wegen der hohen Steuereinnahmen, die ein Resultat aus der weiterhin gut laufenden Konjunktur und geringen Arbeitslosenzahlen sind, hatte Scholz zusätzliche Entlastungen bei der Einkommenssteuer angekündigt - diese sind im Familienpaket miteingerechnet worden. Insgesamt soll die "kalte Progression" gemäß des Pakets um 2,2 Mrd. EUR im kommenden Jahr abgebaut werden, diese Summe ist in der Gesamtentlastung von 9,8 Mrd. EUR für 2019 eingerechnet. 2020 soll diese Entlastung dann 2,1 Mrd. EUR betragen.

Anhebung des Grundfreibetrags



Bei den Berechnungen der Entlastungen wird von der Regierung eine Inflationsrate von 1,84 % (2019) und 1,95 % (2020) angenommen. Der Grundfreibetrag soll von 9.000 auf 9.168 EUR (2019) und 9.408 EUR (2020) steigen, ebenso wie der Höchstbetrag für den Abzug von Unterhaltsleistungen.

Erhöhung des Kindergelds/Kinderfreibetrags

Der Kinderfreibetrag soll von 7.428 auf 7.620 EUR (2019) und auf 7.812 (2020) steigen. In einer zweiten Stufe soll das Kindergeld gemäß des Koalitionsvertrags bis 2021 um insgesamt 25 EUR pro Kind im Monat zunehmen. Die zweite Erhöhung um 15 EUR ist ab Januar 2021 geplant.

Ein Teil der Entlastungen gesetzlich ohnehin geboten

Grundlage ist der Existenzminimumbericht - danach richtet sich zum Beispiel die Höhe steuerlicher Freibeträge. Der stellvertretende FDP-Fraktionvorsitzende Christian Dürr kritisierte, die Koalition mache nicht viel mehr als das verfassungsrechtlich Gebotene. "Angesichts gigantischer Steuermehreinnahmen ist das zu wenig. Die Mitte der Gesellschaft darf von einer Regierung, der das Geld bis zum Hals steht, mehr erwarten", betonte Dürr. Dazu gehöre ein Tarif, der die kalte Progression automatisch ausgleiche sowie die komplette Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Dürr warnte vor einem Nullsummenspiel, wegen der Belastungen durch Rentenverbesserungen. Die würden den Familien wie ein Mühlstein um den Hals gelegt.