Ehegattensplitting

Justitia-Figur vor Paragraphenzeichen
Justitia-Figur vor Paragraphenzeichen
BFH Kommentierung

Zulässigkeit der bei Zusammenveranlagung nur von einem Ehegatten erhobenen Klage

Erhebt nur ein Ehegatte Klage gegen den ESt-Zusammenveranlagungs-Bescheid und wird der Bescheid gegenüber dem anderen Ehegatten bestandskräftig, kann dem klagenden Ehegatten nicht allein deswegen die Klagebefugnis und das allgemeine Rechtsschutzbedürfnis abgesprochen werden, weil die festgesetzte Steuer schon entrichtet ist und ein Aufteilungsbescheid nicht mehr beantragt werden kann.
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