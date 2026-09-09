Themenseite

Grundsteuer

Einfamilienhaus
Bild: Adobe Stock

Die Grundsteuer ist eine Realsteuer, die von den Gemeinden erhoben wird. Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2018 musste die Grundsteuer reformiert werden. Die neu berechnete Grundsteuer ist seit dem Jahr 2025 wirksam.

Steuergegenstand der Grundsteuer ist der Grundbesitz. Was als Grundbesitz gilt (land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz, bebaute und unbebaute Grundstücke) und wie dieser zu bewerten ist, steht im Bewertungsgesetz (BewG). Hierzu gibt es außerdem die Bewertungsrichtlinien Grundvermögen (BewRGr).

Grundsteuer: Kategorien

Die Grundsteuer wird in drei verschiedene Katgorien eingeteilt:

  • Grundsteuer A: Land- und Forstwirtschaft,
  • Grundsteuer B: Grundvermögen (bebaute und unbebaute Grundstücke),
  • Grundsteuer C: Unbebaute baureife Grundstücke (neu eingeführt durch die Grundsteuerreform).

Die Gemeinden bestimmen, ob und in welcher Höhe die Grundsteuer erhoben wird.

Neuregelung der Grundsteuer

Das Bundesverfassungsgericht hatte im Jahr 2018 eine für die Grundsteuer bedeutsame Entscheidung getroffen. Danach waren die die bisherigen Regelungen des Bewertungsgesetzes zur Einheitsbewertung von bebauten Grundstücken mit dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz nach Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbar und durch eine Neuregelung zu ersetzen. Die Neuregelung musste spätestens zum 1.1.2025 angewandt werden. Der Bundesrat hat am 8.11.2019 der Grundsteuerreform zugestimmt.

Doch die Umsetzung der Grundsteuerreform ist nicht bundeseinheitlich gleich. Während einige Länder das sog. Bundesmodell anwenden, haben sich andere Bundesländer dazu entschieden, eigene Landesgesetze zu verabschieden. 

Grundsteuer als Betriebskosten umlagefähig

Die Grundsteuer gehört gemäß Betriebskostenverordnung zu den Betriebskosten, die der Vermieter auf den Mieter umlegen kann. Voraussetzung für eine Abwälzung der Grundsteuer auf den Mieter in der Betriebskostenabrechnung ist eine Vereinbarung im Mietvertrag.

Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Fachbeiträge & Kommentare
Arbeitszimmer-ABC / Kostenarten
Beitrag
Sachbezüge / 2.4 Freie Wohnung
Beitrag
Schwarz/Pahlke, AO § 163 Ab... / 1.3.2 Billigkeitsmaßnahmen bei der Grundsteuer
Kommentar
Schwarz/Pahlke, AO § 163 Ab... / 1.2 Anwendungsbereich
Kommentar
Schwarz/Pahlke, AO § 163 Ab... / 3 Rechtsfolgen
Kommentar
Alle anzeigen
Meistgelesene Beiträge
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
825
Geringwertiges Wirtschaftsgut
687
Entgeltumwandlung
445
Schenkung
350
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
343
Nebenkostenabrechnung erstellen: Rechte und Pflichten für Vermieter
335
Reverse Charge Verfahren
317
Eingruppierung TVöD
230
Kurzfristige Beschäftigung
223
Doppelte Haushaltsführung
220
Verwandte Themen
Grundsteuerreform Klage Grundstück Aussetzung der Vollziehung Bundesfinanzhof (BFH) Gutachten Verfassung Kommunen Kommunale Steuern Einkommensteuer Eigentümer Grunderwerbsteuer Betriebskosten BFH-Urteile Bewertung Mietrecht Elektromobilität Wohnimmobilien Urteil Verfassungsrecht Abgabenordnung Abschreibung Mieter Steuern Steuerrecht Leerstand Finanzamt Kraftfahrzeugsteuer Betriebskostenabrechnung Umwandlungssteuer