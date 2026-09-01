Wohnungseigentum

Hauskauf Immobilienbewertung Taschenrechner Hausmodell Geld
Hauskauf Immobilienbewertung Taschenrechner Hausmodell Geld
BFH

Nutzung einer Wohnung durch die (Schwieger-)Mutter ist nicht steuerbegünstigt

Die Nutzung zu eigenen Wohnzwecken liegt auch vor, wenn eine Nutzung durch ein kindergeldberechtigendes Kind erfolgt. Sie liegt jedoch nicht vor, sofern einer anderen – wenngleich unterhaltsberechtigte Person – die Wohnung unentgeltlich überlassen wird. Eine nach § 23 EStG zu erfassende Grundstücksveräußerung liegt daher vor, wenn eine Wohnung der (Schwieger-)Mutter zur Nutzung überlassen wird.
Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zum Thema Wohnungseigentum
Haufe Shop: Das große Verwalter-Handbuch
Das große Verwalter-Handbuch

Das Standardwerk für die Immobilienverwaltung - jetzt überarbeitet in der 10. Auflage! Es stellt den tatsächlichen Ablauf der Verwaltung im Alltag dar und beleuchtet auch die juristischen Aspekte der Verwaltung von Wohnungseigentum.

Rechtssicherheit für die Verwalterpraxis: WEG-Recht
WEG-Recht

Bleiben Sie als Verwalter:in auf dem Laufenden zum sich ständig verändernden WEG-Recht. Informieren Sie sich über aktuelle Urteile, um teure juristische Fehler zu vermeiden und Konflikte mit Eigentümern ohne gerichtliche Hilfe lösen zu können.

Haufe Shop: Praxishandbuch Wohnungseigentum
Praxishandbuch Wohnungseigentum

In diesem Buch finden Sie als Eigentümer und Eigentümerin rechtliches Wissen zum Thema Immobilien - von den Grundbegriffen des Wohnungseigentums bis zum Verwaltungsbeirat. Praktische Anleitungen helfen, Ihre Rechte und Pflichten stets problemlos wahrzunehmen.

Fachbeiträge & Kommentare
Bauliche Veränderung: Altve... / 3 Das Problem
Beitrag
Bauliche Veränderung: Altve... / 5 Hinweis
Beitrag
Bauliche Veränderung: Altve... / 4 Die Entscheidung
Beitrag
Teil II Mietprozessrecht / 1.2.1 Parteifähigkeit
Beitrag
Teil II Mietprozessrecht / 1.3 Darlegungs- und Beweislast
Beitrag
Alle anzeigen
Meistgelesene Beiträge
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
887
Geringwertiges Wirtschaftsgut
738
Entgeltumwandlung
488
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
386
Schenkung
356
Nebenkostenabrechnung erstellen: Rechte und Pflichten für Vermieter
355
Reverse Charge Verfahren
337
Eingruppierung TVöD
233
Kurzfristige Beschäftigung
217
Doppelte Haushaltsführung
204
Verwandte Themen
Eigentümerversammlung WEG-Verwalter Energieausweis Energieeinsparverordnung WEG-Verwaltung WEG Recht Wohnungseigentumsrecht Verwaltung Vermietung Sanierung Wohnimmobilien Eigentümer Barrierefreiheit Mieter Mietrecht Wirtschaftsplan Instandhaltungsrücklage Heizkostenabrechnung Mietpreisbremse Immobilienkauf Heizung Immobilienwirtschaft Marktanalyse Haftung Wärmepumpe Erhaltungsaufwand Veräußerungsgewinn Strom Wohnungsbau