Wohnungseigentum

13.11.2014 | News IVD

Preise für Eigentumswohnungen erneut um 4,5 Prozent gestiegen

Die Kaufpreise für Wohneigentum in Deutschland steigen vor allem in den Großstädten weiter an. Für eine bestehende Eigentumswohnung mit mittlerem Wohnwert werden derzeit nach Angaben des Immobilienverbandes IVD 1.082 Euro pro Quadratmeter und damit 4,5 Prozent mehr als im Vorjahr bezahlt. Die Mieten hingegen stagnieren in vielen Großstädten.