Steuerpolitik

04.07.2012 | News Eckpunkte-Papier

Grüne machen sich für ein einheitliches europäisches Unternehmensteuerrecht stark

Bild: Haufe Online Redaktion

"Bei der Schaffung der Währungsunion ist die Angleichung der Wirtschafts- und Steuerpolitiken in der EU sträflich vernachlässigt worden", heißt es in einem am Dienstag in Berlin vorgestellten Eckpunkte-Papier der Grünen.mehr