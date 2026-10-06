Steuerpolitik

junger Mitarbeiter in Fabrik arbeitet mit Roboter
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"Wirtschaftspolitisches Aktionsprogramm"

Scholz lehnt Altmaier-Plan für Milliardenentlastung ab

Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat die Pläne von Wirtschaftsminister Peter Altmaier für eine Milliardenentlastung deutscher Unternehmen abgelehnt. Es gebe bereits eine Reihe wichtiger Maßnahmen, vom Entlastungspaket für Familien über Beitragssenkungen bei den Sozialabgaben gerade für Geringverdiener bis hin zur starken steuerlichen Entlastung beim Solidaritätszuschlag bis 2021.
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